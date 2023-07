Weiterer Schnee im Anmarsch Ein halber Meter: Hier ist am meisten Neuschnee in Kärnten gefallen Kärnten - In den vergangenen Stunden wurde ganz Kärnten von einer weißen Schneedecke eingehüllt und ist teilweisem vor allem in Unterkärnten, in ein regelrechtes Schneechaos geraten. Aber wo hat es am meisten geschneit? Wir haben für euch nachgefragt. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (234 Wörter) © KK

“Noch ist der Schneefall nicht ganz vorbei, bis zum Abend sollte in Kärnten aber kaum noch was kommen”, berichtet ein Experte der “Geosphere Austria” gegenüber 5 Minuten. Der Schwerpunkt heute ist jedenfalls eher auf Unterkärnten gelegen, auch in der kommenden Nacht kommen wieder Schneefälle auf uns zu – abermals mit Schwerpunkt Unterkärnten. Es können punktuell wieder zehn bis 15 Zentimeter fallen. Aber wie viel ist heute wo gefallen?

Spitzenreiter sind Loibl, Bad Bleiberg und Dobratsch

Die Spitzenreiter in Kärnten liegen allesamt über 40 Zentimetern Neuschnee. Darunter befinden sich mit dem Loibl (51 Zentimeter) und dem Dobratsch (45 Zentimeter) zwei Bergregionen. Jene bewohnte Region mit dem meisten Schneenachschub war heute mit Abstand Bad Bleiberg. Dort hat es über Nacht 46 Zentimeter geschneit, so der Experte. Auch stark geschneit hat es in Fresach im Drautal, auf der Flattnitz und in Bad Eisenkappel mit jeweils über 30 Zentimetern.

Klagenfurt knapp vor Villach

In Klagenfurt hat es mit 18 Zentimetern etwas mehr als in Villach (17) geschneit, in Völkermarkt waren es 20 Zentimeter. Blickt man nach Norden, merkt man, dass es dort deutlich weniger geschneit hat. So waren es in Mallnitz lediglich drei, in Döllach und Friesach nur sieben Zentimeter. Aber von Dienstag auf Mittwoch könnte in der Nacht dann auch Oberkärnten stärker vom Schnee betroffen sein. Die Geosphere Austria rechnet mit 20 bis 30 Zentimetern, in Unterkärnten sollen dann auch noch einmal knapp zehn Zentimeter dazukommen.