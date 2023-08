Verlässlich, kompetent und sicher: Fire-Protect: Brandschutz in den Händen von Profis! Villach - Es ist ein Thema, das uns alle betrifft: richtiger Brandschutz! Überlassen sollte man das den Profis von Fire Protect, die kärntenweit über 100 Objekte im Monat betreuen. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (578 Wörter) Werbung Rüdiger Kopeinig (oben) und Mario Santer von der Fire Protect GmbH sind die Profis, wenn es um professionellen Brandschutz geht. © kk

Fire Protect: Die Profis sind 24/7 im Einsatz!

Rüdiger Kopeinig ist Geschäftsführer und Mastermind der Firma Fire Protect im V-Center in Villach. In Sachen Brandschutz ist das Unternehmen längst die Nr. 1 in Kärnten. Mario Santer und Peter Plessnitzer sind fachkundige externe Brandschutzbeauftragte, die über 100 Objekte im Monat für Hausverwaltungen und Betriebe betreuen. Peter Plessnitzer, Niederlassungsleiter der Fire Protect GmbH, betreut 24/7 in Bereitschaft die Objekte der KundInnen mit Brandmeldeanlage. Er koordiniert die Revisionen und Wartungen der Brandmeldeanlagen. Mario Santer erklärt: “Unsere Mitarbeiter haben Ausbildungen in den verschiedenen Bereichen, die genau auf die speziellen Eigenheiten und Gefährdungen der unterschiedlichen Betriebsarten abgestimmt sind.” Jeder, der eine Immobilie besitzt, sollte sich Gedanken darüber machen, ob professioneller Brandschutz im Haus gewährleistet ist. Für viele bedeutet richtiger Brandschutz jedoch einen großen Aufwand und sie finden sich kaum zurecht im Dschungel der Brandschutzverordnungen. Mario Santer weiß: “Wir bekommen immer mehr Anfragen von Hausverwaltungen und Betrieben, die mit vielen Normen und Richtlinien (TRVBs) konfrontiert sind. Die Fire Protect GmbH ist für sie ein kompetenter und erfahrener Partner. Die Betriebe und Hausverwaltungen schätzen es, dass wir uns von Fire Protect als externe Brandschutzbeauftragte um alles kümmern.” Die Fire-Protect-Hotline ist 24/7 für euch da – einfach anrufen!

Niederlassungsleiter Peter Plessnitzer betreut Großkunden mit Brandmeldeanlage und ist für Fire Protect 24/7 im Einsatz. © Fire Protect GmbH Das Team von Fire Protect erstellt individuelle Konzepte und schult alle Beteiligten in Sachen Brandschutz. © 5min.at Mario Santer weiß als Sachverständiger für technischen Brandschutz um die Wichtigkeit von guter Prävention. © Fotomontage/Pixabay/KK Rüdiger Kopeinig und Mario Santer von Fire Protect mit Kontrollinspektor Thomas Warmuth (Mitte) bei einer Evakuierungsübung im V-Center Villach. © 5min.at

Professionelle Evakuierungsszenarien

Dieser Service kann sich sehen lassen: Jedes Objekt, das von Fire Protect betreut wird, profitiert von den regelmäßigen Fortbildungen und dem Know-how der Brandschutzexperten. Neben der immensen Erleichterung für die Hausverwaltungen und Objekteigentümer, die präventiven Brandschutzmaßnahmen an kompetente externe Beauftragte abgeben zu können, werden sie auch stets über den neuesten Stand informiert. Mario Santer weiß als Sachverständiger für technischen Brandschutz, dass die Situation für jeden Auftraggeber ganz individuell zu bewerten ist: “Für Wohnhausanlagen (WHA) benötigt man ein anderes Brandschutzkonzept als beispielsweise für Betriebe. Dies optimal zu eruieren – dafür sind wir da. Zu unserer Arbeit gehören auch die Durchführung bzw. Organisation von Evakuierungs- und Löschübungen sowie das Training des richtigen Verhaltens im Brandfall. Dadurch, dass diese Schulungen von externen Profis durchgeführt werden, kann auch die Entstehung von innerbetrieblichen Konflikten – etwa beim Aufzeigen von Missständen – vermieden werden.” Die Profis von Fire Protect nehmen ihre Aufgabe ernst und ihren KundInnen als externe Brandschutzbeauftragte in Kärnten damit viel Arbeit und auch Verantwortung ab. Als Brandschutzbeauftragter achtet man darüber hinaus auch auf das Vorhandensein von genügend Löschhilfen, wie Feuerlöscher etc. und man führt auch brandschutztechnische Begehungen durch. Die Experten von Fire Protect sind 24/7 für euch da – bei Fragen einfach die Hotline wählen!

© KK

"Die Betriebe und Hausverwaltungen schätzen es, dass wir uns als externe Brandschutzbeauftragte um alles kümmern." Mario Santer von Fire Protect

Was dein Brandschutzexperte übernimmt: Erstellung einer Brandschutzordnung und eines Alarmplanes

Durchführung der erforderlichen Brandschutzeigenkontrollen gem. TRVB 120: Löschgeräte sind beispielsweise im Monatsrhythmus zu prüfen. So wird ausgeschlossen, dass Feuerlöscher gebraucht, aber nicht wieder durch funktionstüchtige ersetzt werden oder gar fehlen und dann im Brandfall nicht verfügbar sind

Erstellung von Brandschutzplänen gem. TRVB 121 veranlassen

Ausbildung und regelmäßige Brandschutzunterweisungen der Betriebsangehörigen

Durchführung von Brandalarm- und Räumungsübungen

die Veranlassung der periodischen Überprüfungen und die Instandhaltung und Revision aller brandschutzrelevanten Sicherheitseinrichtungen

die Freigabe brandgefährlicher Tätigkeiten

das Führen des Brandschutzbuches, die Unterweisung, Anleitung und Kontrolle von Brandschutzwarten

Die Haftung für Begehungen wird teilweise übernommen

Einfach anrufen und Termin vereinbaren!

Wie wichtig ein Brandschutzkonzept für Unternehmen ist, kann Mario Santer nicht oft genug betonen. „Ich kann nur jeder Hausverwaltung raten, sich über die sicherheitstechnische Betreuung der jeweiligen Wohneinheiten zu kümmern und entsprechende Brandschutzmaßnahmen vorzunehmen.” Es geht aber auch anders: Ein Anruf oder eine Email an die [email protected] und ein Experte ist zur Stelle! Bei einem unverbindlichen Termin könnt ihr euch über alles genau informieren. Mit dem Kärntner Brandschutzunternehmen Nr. 1 könnt ihr euch sicher sein, einen erfahrenen und kompetenten Partner zu haben, mit dem ihr auf der feuerfesten Seite des Lebens steht – noch dazu wird euch eine Menge Arbeit abgenommen, die Mario Santer und Team mit Freude und Kompetenz erledigen. Sie gehen sicher, dass keine Brandlasten und Stolperfallen in den Stiegenhäusern unentdeckt bleiben.