Erwin Angerer und Co.

FPÖ startet mit Präsentation der Spitzen­kandidaten in Wahlkampf

Kärnten - Am heutigen Montag, den 16. Jänner, hat die FPÖ in Klagenfurt ihr Spitzenteam für die am 5. März 2023 stattfindende Landtagswahl in Kärnten bekanntgegeben. Zudem hat man auch angekündigt, mit welchen Punkten man im Wahlkampf erfolgreich sein möchte.

von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (225 Wörter)