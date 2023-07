Feuerwehreinsatz Unfall auf Schnee­fahrbahn: Auto kam von Straße ab Leoben - Der Schneefall sorgte Montagfrüh auf der S6 nach der Abfahrt Leoben-Ost für einen Unfall. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (98 Wörter) © Feuerwehr Leoben Stadt

Schneefälle haben in der Nacht auf Montag speziell in der Steiermark zu Behinderungen geführt, 5 Minuten berichtete. Auch in der Früh mussten Feuerwehren zu mehreren Einsatzkräften ausrücken. Unter anderem kam es zu einem Unfall auf der S6 in Richtung Bruck and der Mur nach der Abfahrt Leoben-Ost. Ein Auto war von der Fahrbahn abgekommen und kam im Straßengraben zu liegen. Die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Stadt, Leoben-Göss und Niklasdorf rückten aus. Auch die Polizei stand im Einsatz. Verletzt wurde laut ersten Informationen zum Glück niemand.