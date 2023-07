Causa Jost: "Bürgermeister tritt Demokratie mit Füßen"

Die Koalition aus Team Kärnten und ÖVP hätten in der heutigen Stadtsenatssitzung “neuerlich die Aufklärung der Causa Jost II verhindert und gegen die Aufnahme des SPÖ-Antrages in die Tagesordnung gestimmt”, kritisiert die SPÖ in einer Presseaussendung. Darin forderte die SPÖ die Rücknahme der Verlängerung des Magistratsdirektors und die Offenlegung seines Einkommens. Laut Stadtrecht hätte, so die SPÖ, die Einberufung der Sondersitzung “unverzüglich” erfolgen müssen – dem sei Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten) aber nicht nachgekommen. “Scheider, Dolinar und Habenicht blockieren hier bewusst die Aufklärung.”

“Scheider tritt das Stadtrecht mit Füßen”

SPÖ-Chef Philipp Liesnig hält fest, dass Scheider das Stadtrecht laufend mit Füßen trete. “Wir fordern eine lückenlose Aufklärung und Transparenz in der Causa.” Daher bleibe man bei den Forderungen der Rücknahme der Vertragsverlängerung und der Offenlegung des Gehalts von Magistratsdirektor Peter Jost. Auch die Klagenfurter NEOS kritisieren das Vorgehen der Koalition und speziell des Bürgermeisters. “Bürgermeister Christian Scheider tritt die Demokratie weiter mit Füßen”, so NEOS-Klubobmann Janos Juvan. Nun sei Team Kärnten-Parteichef Gerhard Köfer gefordert, meint er.

Juvan fordert “klärendes Gespräch”

Auch bei den NEOS kritisiert man, dass in der heutigen Sitzung des Stadtsenates “neuerlich” ein Antrag zur “Causa Jost II durch den Bürgermeister nicht zur Behandlung zugelassen wurde”. Und das, so Juvan, obwohl man laut protestiert hätte und auch seitens der Presse und von Bürgern kritische Stellungnahmen zu vernehmen waren. “Ich wende mich in dieser Causa nun aber auch direkt an den Chef des Team Kärnten – Gerhard Köfer. Wenn er sich zu demokratischen Werten bekennt, fordere ich von ihm ein klärendes Gespräch mit seinem Parteimitglied Scheider”, fordert Juvan abschließend.

Scheider: “Beschluss war rechtlich nicht umsetzbar”

“Es kann nicht sein, dass ich als Bürgermeister durch andere Fraktionen in eine Situation getrieben werde, einen Beschluss umsetzen zu müssen, wo schon im Vorfeld festgestanden ist, dass dieser rechtlich nicht umsetzbar ist”, ist Scheider über die Angriffe auf seine Person erzürnt. Alle herangezogenen Rechtsexperten hätten versichert, dass der vorliegende SPÖ-Antrag rechtlich nicht umsetzbar sei. Dennoch sei der Antrag aus demokratiepolitischen Gründen in der Stadtsenatssitzung zur Behandlung gebracht worden, hätte dort die erforderliche Zweidrittelmehrheit aber nicht erreicht.