Zur Pistenpräparierung Wegen starker Schnee­fälle: Berglifte am Drei­ländereck haben bis Mittwoch zu Dreiländereck - Erst war es zu wenig, jetzt ist es zu viel Schnee, der gefallen ist. Wegen der Schneemassen, immerhin knapp ein halber Meter, müssen die Berglifte am Dreiländereck für zwei Tage zusperren. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (88 Wörter) Bald soll man am Dreiländereck wieder richtig und gut Skifahren können. © Region Villach/Michael Stabentheiner

Aufgrund des starken Schneefalls, der Kärnten in den vergangenen Stunden im Griff gehabt und auch das Dreiländereck mit voller Stärke getroffen hat, sind sowohl die Lifte als auch die Sesselbahn am Berg derzeit außer Betrieb. Heute und morgen, am 17. Jänner, wird man noch die Pisten herrichten, ab Mittwoch, 18. Jänner, sollen dann alle Lifte, auch jene am Berg, wieder fahren. Sowohl das Kinderland als auch der Schulskilift sind allerdings an beiden Tagen geöffnet, lediglich die Lifte am Berg sind vom Ausfall betroffen.