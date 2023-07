Dreifachjackpot wartet Lottogewinn: Zwei Steirer freuen sich über rund 70.000 Euro Steiermark - Was haben Freitag, der 13. (Jänner) und der vergangene Sonntag gemeinsam? Es gab weder da noch dort einen Lotto Sechser. Zwei Steirer hatten dennoch Glück - sie gewannen jeweils rund 35.900 Euro. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (76 Wörter) © ORF/Günther Pichlkostner

Damit geht es am kommenden Mittwoch bereits wieder um einen Dreifachjackpot, und der wird etwa 3,1 Millionen Euro schwer sein. An den beiden Tagen gab es auch jeweils drei Fünfer mit Zusatzzahl. Jene von Sonntag bringen jeweils rund 35.900 Euro und gehen zweimal in die Steiermark sowie einmal ins Burgenland. Während die steirischen Gewinne jeweils auf einem Normalschein angekreuzt waren, setzte der Burgenländer auf die Hilfe des Computers und kam mit einem Quicktipp zum Erfolg.