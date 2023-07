"Team Kärnten – Liste Köfer" Köfer: "Wir müssen uns erst um die Probleme im Land kümmern" Kärnten - Bereits seit 1997 ist Gerhard Köfer Spitaler Bürgermeister und sitzt seit 2006 im Nationalrat. Im November 2016 wurde Köfer zum Kärntner Landesparteiobmann des "Team Kärnten – Liste Köfer" gewählt. 5 Minuten führte mit ihm angesichts der im März 2023 stattfindenden Landtagswahl ein Interview. von Manfred Wrussnig 10 Minuten Lesezeit (1202 Wörter) Interview © Team Kärnten

5min.at: Sie haben als Bürgermeister einen Asyl-Angriff auf Spital abgewehrt und damit österreichweit für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie kam es dazu?

Gerhard Köfer: Das Innenministerium hat mich in der Nacht telefonisch kontaktiert und unmissverständlich mitgeteilt, man werde 250 Syrer und Afghanen in der Spittaler Gabor-Halle unterbringen. Meine Antwort war höflich, aber ebenso bestimmt, dass es sich so sicher nicht spielen wird. Am nächsten Morgen habe ich eine Sondersitzung des Stadtrates einberufen bei der sich alle Fraktionen einstimmig gegen diesen „Überfall“ ausgesprochen haben. Unser gemeinsames und entschlossenes Vorgehen zeigt, was möglich ist, wenn man den Mut aufbringt, gegen solche Zwangsmaßnahmen aufzutreten und wenn politische Einigkeit herrscht. Noch am selben Tag hat der Quartiervermieter sein Angebot gegenüber dem Bund zurückgezogen. Unsere Haltung zum Asyl-Thema ist klar: Wir müssen uns zuerst um die Probleme im Land kümmern. Über 100.000 Menschen, die von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind, sind ein glasklarer Handlungsauftrag.

5min.at: Großes Aufsehen erregen Sie auch mit Ihrem bundesweiten Volksbegehren zum Thema „NEIN zum E-Auto-Zwang“. Wofür setzen Sie sich da ein?

Köfer: Beim Thema E-Auto reden wir schon wieder von einem Zwang der Regierung, etwas tun zu müssen. Konkret handelt es sich dabei darum, dass in einigen Jahren die Bevölkerung gezwungen werden soll, ein Elektro-Fahrzeug kaufen zu müssen, weil Verbrennungsmotoren nicht mehr hergestellt werden. Keine Partei hat sich bisher diesem heiklen Thema genähert. Mir geht es nicht darum, E-Autos grundsätzlich abzulehnen, sondern wir wollen, dass jeder Bürger frei entscheiden kann, wie er in Zukunft unterwegs sein möchte. Vor allem im Wissen darüber, wie umweltschädlich die Herstellung von Batterien für E-Fahrzeuge abläuft und dass wir schon jetzt nicht in der Lage sind, Elektroautos mit ausreichend Strom zu versorgen. Wie schon beim Thema Corona-Impfung haben wir uns als erste politische Bewegung gegen jede Form von verordnetem Zwang ausgesprochen. Eigenverantwortung und Selbstbestimmung sind ein wesentliches Gut, dass das Team Kärnten mit Leidenschaft vertritt.

5min.at: Wie können die Bürger Ihr Volksbegehren unterstützen?

Köfer: Man kann seine Unterschrift bei jedem Gemeindeamt in Österreich leisten, unabhängig vom Wohnort, oder über die Website des Innenministeriums mit seiner Bürgerkarte oder der Handy-Signatur (https://www.bmi.gv.at/411/). Bundesweit müssen wir 8.401 Unterschriften sammeln, damit es zur sogenannten Eintragungswoche kommen kann. Danach sind insgesamt 100.000 Unterschriften notwendig, damit das Volksbegehren verpflichtend im Parlament behandelt wird. Ich lade alle Bürger ein, dieses wichtige, zukunftsträchtige Anliegen mit ihrer Unterschrift zu unterstützen. Denn kein Schritt ist so schwer, wie der Schritt zurück zur Vernunft.

5min.at: Die Nervosität bei den „Altparteien“ SPÖ, FPÖ und ÖVP scheint wenige Wochen vor der Landtagswahl größer zu werden. Wieso glauben Sie ist das so?

Köfer: Stimmt. Die Nervosität, vor allem bei der SPÖ, nimmt immer größere Formen an. Offenbar bediente sich der skurrile Parteisekretär Sucher beim SPÖ-Parteitag schon aller Schmutzkübel, um unser Team bei den roten Delegierten zu diskreditieren. Er kennt augenscheinlich die Umfragedaten und weiß daher, dass langjährige Wähler die SPÖ, wie schon bei den Gemeinderatswahlen in Klagenfurt und Spittal, verstärkt verlassen werden. Einige Unverbesserliche in dieser Partei haben es mit der Freunderlwirtschaft, dem Schuldenmachen, den zahlreichen Skandalen und den gebrochenen Wahlversprechen einfach übertrieben. Es ist schon bemerkenswert, wenn eine so große Partei politisch deutlich kleinere Konkurrenten mit Schimpf-Orgien belegt.

5min.at: Werden Sie Ihren Wahlkampf ebenfalls auf diesem Niveau führen?

Köfer: Nein. Ich habe einen ausgezeichneten Draht zu allen Vertretern der anderen Parteien, respektiere jeden und achte auf einen wertschätzenden Umgang. Anders wäre es auch nicht möglich, dass wir im bunten Spittaler Stadt- und Gemeinderat nahezu 98 Prozent einstimmige Beschlüsse zu Stande bringen und das vor allem bei sehr schwierigen Themen- und Aufgabenstellungen. Wenn wir allerdings weiterhin so niveaulos und mit falschen Behauptungen attackiert werden, werden wir eine entsprechende, jedoch durchaus charmante, Antwort wissen. Wir werden zwar niemals als erstes den politischen Fehdehandschuh werfen, ihn aber, wenn gewünscht, gerne aufnehmen.

5min.at: Bundesweit gibt es nach wie vor große Aufregung darüber, dass den Klimabonus der Bundesregierung auch Asylwerber und Gefängnisinsassen bekommen. Wie stehen Sie dazu, dass man diesen Bonus ausnahmslos allen auszahlt, die zumindest sechs Monate in Österreich leben?

Köfer: Die Vorgangsweise der schwarz/türkis-grünen Bundesregierung ist ein Schlag ins Gesicht der ohnehin leidgeprüften Österreicher. Asylwerber, die sich in der Grundversorgung befinden und Häftlinge, die sich auf Steuerzahlerkosten in einer Vollversorgung befinden, haben keinerlei Energiekosten zu tragen. Der Zweck des Klimabonus wird somit von ÖVP und Grünen völlig ad absurdum geführt. Während die arbeitende oder sich im berechtigten Ruhestand befindliche österreichische Bevölkerung jeden Cent zweimal umdrehen muss, überweist man Straffälligen hunderte Euro aufs Konto. Im Gegenzug verlangt die grüne Umweltministerin, dass man die häusliche Raumtemperatur absenken soll, um Strom und Energie zu sparen. Andererseits werden von der Regierung umweltbelastende Elektro-Autos forciert. Wie schwachsinnig ist das denn? Bleibt nur zu hoffen, dass demnächst Schluss ist mit diesem grünen Polittheater.

5min.at: Auf Landesebene ist das Team Kärnten unverzichtbar geworden. Warum?

Köfer: Wir sind längst zur Ideen-Lokomotive in der Parteienlandschaft geworden. Unsere Anregungen und politischen Ideen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Heizkostenzuschusses, werden gerne von den anderen Parteien kopiert. Ich freue mich, wenn wir politische Starthilfe zu diversen Themen leisten können.

5min.at: Warum ist das Team Kärnten für die politische Landschaft und die Demokratie in Kärnten so wichtig?

Köfer: Eine starke, kritische und zugleich konsensfähige Oppositionskraft, wie das Team Kärnten, ist gerade in wirtschaftlichen und finanziellen Krisenzeiten eine Zukunfts- und Überlebensfrage für die Demokratie. Knapp fünf Jahre sind seit der Landtagswahl 2018 vergangen und das Team Kärnten ist in dieser Zeit längst zur bestimmenden Oppositionskraft in Kärnten geworden. Wir üben Kritik, wo es notwendig ist, und unterstützen jede Maßnahme, die für unser Land gut ist. Erfolgreiche Oppositionspolitik heißt auch, Ideen, Vorschläge und Visionen in die politische Diskussion einzubringen und zu unterstützen. Das Team Kärnten befindet sich nicht im politischen Schmollwinkel, sondern wir sind das mahnende und soziale Gewissen im Sinne der Bürger und eine konstruktive politische Kraft. Das beweisen wir auch in Spittal und Klagenfurt täglich, wo wir maßgeblich gestalten dürfen.

5min.at: Immer wieder kursieren Umfragedaten zur Kärntner Landtagswahl 2023. In welche Richtung wird es für das Team Kärnten gehen?

Köfer: Das Team Kärnten ist gekommen, um zu bleiben. Das zeigen alle Umfragen seit Monaten eindrucksvoll. Umfragen spiegeln aber lediglich aktuelle Stimmungslagen wider. Unser Ziel ist es, unseren Schwung sowie die positive politische Energie in die nächsten Wochen mitzunehmen. Die Zeit bis zur Landtagswahl vergeht wie im Flug.