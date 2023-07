Kollision

Fußgänger (89) bei Unfall getötet: Nun werden Zeugen gesucht

Weiz - Am 11. Jänner 2023 kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Mopedlenker und einem Fußgänger. Der 89-jährige Fußgänger verstarb noch an der Unfallstelle, 5 Minuten berichtete. Die Polizei bittet nun um Zeugen, weil sich der Mopedlenker nicht mehr gänzlich an den Unfallhergang erinnern könne.