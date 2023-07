120-Jahr-Jubiläum So ließ die Feuerwehr Mitschig das Jahr 2022 Revue passieren Hermagor - Am 6. Jänner 2023 hielt die freiwillige Feuerwehr Mitschig ihre Jahreshauptversammlung ab. Kommandant Günther Bachmann begrüßte die Ehrengäste Leopold Astner, Robert Koppensteiner und Florian Zimmermann sowie die anwesenden Kameraden und unterstützenden Mitglieder zur Jahreshauptversammlung. von Hansjörg Berger 2 Minuten Lesezeit (332 Wörter) © FF Mitschig/Martina Eder

Die Freiwillige Feuerwehr Mitschig hat insgesamt 49 Mitglieder und 19 unterstützende Mitglieder. Im Jahr 2022 waren sieben Einsätze zu bewältigen, davon vier Brand- und drei technische Einsätze. Der Übungsbetrieb der Wehr war sehr aktiv. Es wurde an einer Abschnittsübung, an Gemeindeübungen, an einer grenzüberschreitenden Übung in Pontebba/Italien, an zahlreichen Ortsübungen sowie an allen vier Funkübungen teilgenommen.

© FF Mitschig/Martina Eder

Aus- und Weiterbildung

Am Aus- und Weiterbildungssektor hat die Freiwillige Feuerwehr Mitschig viel Erfreuliches zu verzeichnen. Von den Kameraden wurden 345 Stunden dafür aufgewendet. Markus Bischof, Christoph Bachmann, Samuel Bachmann, Hannes Bachmann besuchten die Grundausbildung im Bezirk. Michael Schwilk und Patrick Jost besuchten die erweiterte Grundausbildung in der Landesfeuerwehrschule, Mathias Bachmann den Tragkraftspritzen-Maschinistenlehrgang, Christof Bachmann den Hauptmaschinisten- und Gerätewartlehrgang und Michael Bischof das Kommandantenseminar, den Einsatzleiterlehrgang, den Atemschutzbeauftragtenlehrgang sowie das Seminar „Vorbeugender Brandschutz“. Franz Pfaffenberger besuchte einen Workshop für die Jugendarbeit.

© FF Mitschig/Martina Eder

Kameradschaft, Ausrückungen und Bewerbe

Wie alle Jahre rückten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr Mitschig auch gerne zu Veranstaltungen anderer Feuerwehren aus. Auch bei der Firmung in Mitschig sowie der Sonnwendfeier waren die Kameraden aktiv dabei. Ein Höhepunkt im Jahr 2022 war das gelungene 120-Jahr-Jubiläum mit Abschnittsleistungsbewerb, Cupfinale und Festakt mit Fahrzeugsegnung.

© FF Mitschig/Martina Eder

Ehrungen, Angelobungen und Beförderungen

Hauptfeuerwehrmann Johann Mathei und Hauptfeuerwehrmann Bernhard Mayer wurden für ihre langjährige Zugehörigkeit geehrt. Leopold Astner nahm die Angelobung von Hannes Bachmann und Markus Bischof vor, die anschließend zum „Feuerwehrmann“ befördert wurden. Zum „Hauptfeuerwehrmann“ wurden Mathias Bachmann, Lukas Ebenwaldner, Alexandra Enzi, Philipp Mathei, Rene Preumel, Michael Tabojer Mayer und Julia Pfaffenberger befördert. Patrick Jost und Michael Schwilk erhielten den Dienstgrad „Oberfeuerwehrmann“. Durch die Übernahme der Tätigkeiten als Kassier und Schriftführerin erhielten Thomas und Martina Eder den Dienstgrad „Verwalter“. Ein großer Dank gilt Wolfgang Schwarz für seine über 20-jährige Tätigkeit als Kassier und Altkamerad Heinz Brandstätter für seine jahrelange akribische Arbeit als Schriftführer, wodurch die Freiwillige Feuerwehr Mitschig über eine tolle Chronik verfügt.