Heute Früh in Klagenfurt Eskalation: Frau (46) wollte Streit filmen - Mann (61) nimmt Tablet und schlägt es kaputt Klagenfurt - In Klagenfurt eskalierte heute ein Streit zwischen einer 46-Jährigen, die auf der Straße ging, und einem 61-jährigen Autofahrer. Sie wollte den Streit filmen, woraufhin der Mann sie zu Boden stieß, das Tablet nahm und es gegen einen Abgrenzpflock schlug.

Heute frühmorgens, gegen 9.50 Uhr, ging eine 46-jährige Frau auf der Fahrbahn der St. Ruprechter Straße in Klagenfurt, da sie auf dem Gehsteig, aufgrund der Schneemengen, nicht gehen konnte. Ein Auto, das ihrer Meinung nach zu schnell an ihr vorbeifuhr, parkte in der Nähe, woraufhin sie den 61-jährigen Fahrer ansprach. Daraus wurde ein Streit, den die Frau mit ihrem Tablet filmte. Daraufhin stieß der 61-Jährige sie, wodurch sie stürzte und sich leicht verletzte. Dann nahm er das Tablet und schlug es gegen einen Abgrenzpflock, woraufhin dieses beschädigt wurde. Der Sachschaden beträgt mehrere hundert Euro und der Mann wurde angezeigt.