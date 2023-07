5 Minuten berichtete im vergangenen Jahr mehrmals über die Diskussion rund um die Taxistandplätze am Villacher Hauptbahnhof. Durch den neuen Taktverkehr nahm die Anzahl der Busse am Hauptbahnhof stark zu. Was auf den ersten Blick wie eine positive Änderung wirkte, sorgte bei den Villacher Taxifahrern allerdings für Verzweiflung. Denn um den neuen Taktverkehr möglich zu machen, wurde die Anzahl der Taxi-Standplätze im Hauptbahnhof-Bereich tagsüber stark reduziert – den Fahrern standen nur noch drei statt wie bisher neun Plätze zur Verfügung. Mehr dazu liest du hier.

Taxistand wandert auf die Westseite

Nun hat die Stadtregierung gemeinsam mit der Fachgruppe der Taxiunternehmerinnen und – unternehmer am Runden Tisch eine Einigung erzielt. „Der Taxistandplatz wandert nun von der Ostseite, also dem Platz vor dem Hotel City, auf die Westseite des Bahnhofplatzes, in Nähe der Parkgarage und des Geldinstitutes“, sagt Bürgermeister Günther Albel in Vertretung der Stadtsenatsmitglieder. „Das heißt, es wird nun auf der Westseite den ganzen Tag über sechs Taxiplätze geben, ab 21 Uhr kommen in der Nacht neun weitere Plätze dazu.“

Änderungen im Busverkehr

Diese Änderung ergibt geringfügige Änderungen für den Busverkehr: So wandern die Haltestellen für die Busverbindungen nach Feldkirchen und Ossiach auf die Ostseite, die Haltestelle für den Naturparkbus wandert um einen Stellplatz nach Norden. „Die neue Lösung tritt vor Semesterferienbeginn am 11. Februar in Kraft, die Stadt Villach, die Taxiunternehmer und deren Fachgruppe sowie die Busbetriebe werden bis dahin wiederholt über die Neuerungen informieren“, sagt der Bürgermeister. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die konstruktive Zusammenarbeit!“