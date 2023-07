Bis 2043 "Enttäuschend": Atom­kraftwerk Krško um 20 Jahre verlängert Kärnten / Krško - Das slowenische Atomkraftwerk Krško wurde heute vom Umweltministerium in Slowenien bis 2043 verlängert. Im letzten Jahr habe man es planmäßig gewartet, um es für die kommenden 20 Jahre zu rüsten. von Phillip Plattner 2 Minuten Lesezeit (252 Wörter) SYMBOLFOTO © JM Soedher - Adobe Stock

Wir schreiben das Jahr 1983, als das Atomkraftwerk Krško in Betrieb genommen wird. Heute, 40 Jahre später, hat man es seitens der slowenischen Behörden um weitere 20 Jahre, also bis 2043, verlängert, vermeldete die Nachrichtenagentur “STA” am heutigen Montag. Nun fehlt nur noch die Inspektion zur nuklearen Sicherheit, dann kann es zumindest bis 2033 in Betrieb bleiben. Die Stimmen aus Kärntens Politik ließen nicht lange auf sich warten.

Kaiser: “Absolut enttäuschende Entscheidung”

“Diese Entscheidung der slowenischen Behörden ist absolut enttäuschend und aus Sicht unserer Kinder und Enkelkinder schwer nachvollziehbar”, ist Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) in einer ersten Reaktion enttäuscht. Er hätte sich erwartet, dass man sich in Slowenien mehr Gedanken über den Ausbau erneuerbarer Energie macht. Kärnten würde da “gerne mit seinem Know How und Rat und Tat zur Seite stehen”. Kaiser erwarte sich von der Bundesregierung nun ein klares und geschlossenes Auftreten gegen diese Pläne.

ÖVP: “Brauchen ein geschlossenes Auftreten”

“Es kann nicht sein, dass sich ganz Europa für die Wende zu Erneuerbaren Energien einsetzt und gleichzeitig die Laufzeit des Atomkraftwerks in Krško um 20 Jahre verlängert wird”, kann auch ÖVP-Clubobmann Markus Malle die Entscheidung nicht fassen. Auch eine Wartung der Anlage könne das Erdbebenrisiko in der Region nicht reduzieren, gibt er zu bedenken. Nun müsse man geschlossen für eine Energiewende eintreten. “Dafür müssen wir in Österreich und Kärnten endlich unsere Hausaufgaben machen – und für unsere EU-Nachbarn gilt das ebenso”, so Malle.