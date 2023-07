Schneefall Einsatz­kräfte im Dauer­einsatz: 700 Tonnen Salz in acht Stunden gestreut Steiermark - Durch die starken Schneefälle kam es heute zu großen Behinderungen im Frühverkehr. Die Einsatzkräfte standen im Dauereinsatz. Der Straßenerhaltungsdienst legte innerhalb von acht Stunden ganze 16.408 Kilometer zurück und streute 700 Tonnen Salz. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (202 Wörter) SYMBOLFOTO © 5min.at

Auf der Südautobahn (A2) kam es in der Steiermark und in Kärnten in beiden Richtungen zu dichtem Verkehr, streckenweise war die Fahrbahn schneebedeckt. Verzögerungen von bis zu 45 Minuten blieben nicht aus. Ebenfalls betroffen von den starken Schneefällen war die Pyhrnautobahn (A9) zwischen dem Knoten Graz-West und der Staatsgrenze Spielfeld sowie auch die Tauernautobahn (A10) zwischen dem Tauerntunnel und dem Knoten Villach, in Kärnten selbst auch die Karawankenautobahn (A11) und die Klagenfurter Schnellstraße (S37) im gesamten Verlauf. Zäher Verkehr blieb auch auf der Murtal-Schnellstraße (S36) in der Steiermark nicht aus. Auf der Pyhrn Autobahn (A9) vor dem Gratkorntunnel ereignete sich ein Unfall, es bildete sich rasch ein rund vier Kilometer langer Stau in Richtung Graz. Von Spielfeld Richtung Landeshauptstadt kommend brauchten Autofahrer rund 30 Minuten länger, gegen 8.00 Uhr kam es zusätzlich unfallbedingt zu Behinderungen bei Kalsdorf, berichtete der ÖAMTC.

700 Tonnen Salz in acht Stunden gestreut

Auch der Straßenerhaltungsdienst stand im Dauereinsatz. “In der Zeit zwischen 00.00 bis 08.00 Uhr waren 175 Fahrzeuge im Einsatz und haben dabei unglaubliche 16.408 Kilometer zurückgelegt. Davon war auf 9.300 Kilometern der Pflug im Einsatz und es wurden ca. 700.000 Kilo Salz gestreut”, teilen die Einsatzkräfte mit. Danke für euren Einsatz.