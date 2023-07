20. Staffel DSDS Am Mittwoch im TV: Kärntnerin singt bei "Deutschland sucht den Superstar" Klagenfurt - Am Mittwoch, dem 18. Jänner läuft auf RTL die zweite Casting-Folge der 20. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar". Die Klagenfurterin Celine Derler möchte Dieter Bohlen mit einem Song von Katy Perry von ihrem Talent überzeugen. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (168 Wörter) © RTL / Stefan Gregorowius

Die 23-jährige Celine Derler aus Klagenfurt ist hauptberufliche Straßenmusikerin und hat ihre Passion für die Musik schon vor vielen Jahren entdeckt. Sie verdient damit auch ihren Lebensunterhalt. Zwar würden ihre Eltern es lieber sehen, wenn sie einen „normalen“ Beruf ausüben würde, doch die Straßenmusik sieht Celine als Berufung und Passion.

Musikerin seit Kindheitstagen

Und Celine hat auch schon früh damit angefangen, sich für Musik zu begeistern: Mit fünf Jahren hat sie mit dem Gitarre spielen angefangen, ist später auf ein Musikgymnasium gegangen und hat sogar schon in Musicals mitgespielt. Celine ist Single aus Überzeugung, möchte sich voll und ganz auf die Musik konzentrieren und lebt allein in einer Wohnung zusammen mit ihrem besten Freund – einem Meerschweinchen namens „Snupserich“.

Dieter Bohlen überzeugen

Am Mittwoch um 20.15 Uhr wird die zweite Castingfolge auf RTL ausgestrahlt. Eines soll verraten sein: Celine will die Jury und den anspruchsvollen Dieter Bohlen mit dem Song „Roar“ von Katie Perry in ihren Bann ziehen.