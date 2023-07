15,9 Prozent: Dieser Kärntner Bezirk hat den höchsten E-Auto-Anteil Kärnten - 1.618 Elektroautos wurden im Vorjahr in Kärnten neuzugelassen, das waren 13,9 Prozent der Neuwagen. Damit hat Kärnten im Vorjahr einen neuen Höchstwert erreicht, informiert die Mobilitätsorganisation VCÖ. Kärntens E-Auto-Spitzenreiter war der Bezirk Klagenfurt-Land, knapp vor den Bezirken St. Veit an der Glan, Wolfsberg und Hermagor, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (257 Wörter) © Pexels/KindelMedia

Innerhalb Kärntens hat der Bezirk Klagenfurt-Land mit 15,9 Prozent den höchsten E-Auto-Anteil an den Neuwagen, so die VCÖ-Analyse. An zweiter Stelle folgen die Bezirke St. Veit an der Glan und Wolfsberg mit 15,4 Prozent vor dem Bezirk Hermagor mit 15,0 Prozent. In der Stadt Villach waren 13,3 Prozent der Neuwagen E-Auto, in Klagenfurt 13,1 Prozent. Am niedrigsten war der E-Auto Anteil in Villach-Land mit 12,4 Prozent. „Der Unterschied innerhalb Kärntens ist gering. Das zeigt, dass sich die Elektroautos sowohl in den Städten als auch in den Regionen bewähren“, erklärt VCÖ-Expertin Lina Mosshammer.

Ökostrom tanken

Laut Umweltbundesamt verursachen die heimischen E-Autos in ihrer Gesamtbilanz, also inklusive Fahrzeug- und Batterieherstellung und Energieerzeugung, rund 94 Gramm CO2 pro Personenkilometer, wird nur Ökostrom getankt, kann die CO2-Bilanz auf 58 Gramm verbessert werden. Diesel- und Benzin-Autos verursachen in der Gesamtbilanz mit rund 218 Gramm pro Personenkilometer mehr als doppelt beziehungsweise fast vier Mal so viel CO2, verdeutlicht der VCÖ. Aber auch bei Elektro-Autos nimmt der CO2-Ausstoß und Energieverbrauch mit der Größe zu.

Klimaziele erreichen

Neuwagen werden zudem vor allem auf Firmen und juristische Personen zugelassen. Österreichweit wurden 79 Prozent der im Vorjahr neuzugelassenen E-Autos auf Firmen und andere juristische Personen angemeldet, das war der gleich hohe Anteil wie bei Diesel-Autos, berichtet der VCÖ. Um die Klimaziele erreichen zu können, braucht es neben der Energiewende bei Autos auch Maßnahmen, die den Verkehrsaufwand reduzieren, wie die Stärkung der Ortskerne, der Nahversorgung sowie der regionalen Produktion. Und es sind mehr Autofahrten auf Bahn, Bus oder Fahrrad zu verlagern, betont der VCÖ.