Schnell zu deinem Eisner-Händler! Mit einem Gewinner ins Jahr 2023 starten: Bei Eisner Auto seid ihr goldrichtig! Villach - Das Jahr 2023 rollt an und Auto Eisner schießt bereits jetzt mit tollen Angeboten und Markenvorteilen um die Ecke: Vor allem mit dem beliebten Opel Astra, der im vergangenen Jahr einen Sieg davon tragen konnte! Worauf wartest du noch? Ab zu deinem Auto Eisner Händler! von Carolina Kucher 5 Minuten Lesezeit (669 Wörter) Werbung Eine klare und aufregende Linienführung sowie ein volldigitales, intuitiv bedienbares Pure Panel Cockpit zeichnen den neuen Opel Astra 5-türer und Opel Astra Sports Tourer aus! © Eisner Auto

Der Opel Astra hat nicht nur jede Menge innovative Technik, sondern seit kurzem auch ein goldenes Lenkrad – einen der renommiertesten Automobilpreise. Mit seinem attraktiven Design, Top-Technologien und erstmals elektrifiziert als Plug-in-Hybrid, überzeugt der neue Astra die Leser der AUTO BILD Generation und gewinnt als “Bestes Auto bis 50.000 Euro” den „Oscar der Autoindustrie“. “Eine klare und aufregende Linienführung sowie ein volldigitales, intuitiv bedienbares Pure Panel Cockpit zeichnen den neuen Opel Astra 5-türer und Opel Astra Sports Tourer aus”, erklären die Experten von Auto Eisner Villach. Ihr könnt euch jetzt diesen Gewinner inklusive TOP-Ausstattung wie zum Beispiel IntelliLux LED® Matrix Licht, Alufelgen, Metalliclackierung, Sitz- u. Lenkradheizung, Einparkhilfe, im null Prozent Leasing bereits ab 188 Euro sichern! Und das Beste: Zu jedem Angebot schenkt euch Eisner Auto sechs Jahre Händlereigengarantie* und die ersten drei Inspektionen inklusive Material!

Jetzt einen von 25 Mazda CX-30 schnappen!

Entdecke den Mazda CX-30 – jetzt gibt es 25 Stück Jungwagen zum Sofortkauf mit bis zu sieben Jahren DIA-Garantie und drei Serviceterminen geschenkt! “Die Jungwagen sind alle samt Baujahr 2021 und sind je bloß zwischen 12.000 und 25.000 km gefahren. Die Modelle sind nahezu neuwertig und aktuell mit Top-Raten im Angebot!” erklärt Verkaufsleiter Wolfgang Mundschitz von Eisner Auto. Monatlich gibt es die Jungwagen bereits ab 149 Euro* mit einer Anzahlung in Höhe von 7.000 Euro. Die Ausstattung sowie das Design können sich wirklich sehen lassen: Vom einzigartigen KODO-Design über die umfassenden iActivsense-Sicherheitssysteme bis hin zum eleganten Innenraum. Nähere Infos zur DIA Garantie bekommst du hier oder bei deinem Verkaufsberater.

Seit 35 Jahren verlässlich unterwegs!

Der Suzuki Vitara ist ebenfalls ein langjähriger Gewinner: Dieses Jahr feiert er sein 35-Jahr-Jubiläum hierzulande und er zählt zu einem der größten Off-Road und SUV Legenden die Österreich jemals gesehen hat. So ein “Fest” muss man feiern und deshalb, umfasst das Vitara 35 Jahre Jubiläumspaket 1.000 Euro Leasingbonus bei Finanzierung über die Suzuki Finance Bank und 500 Euro Versicherungsbonus bei Anmeldung und Versicherung über die Suzuki Original Versicherung und obendrauf übernimmt Eisner Auto und Suzuki die Treibstoffkosten für die ersten 1.000 Kilometer laut WLTP-Verbrauch! Was der Suzuki Vitara alles zu bieten hat? Angefangen von modernen Connectivity-Systemen, edlen Designelementen innen und außen und dreizehn Lackierungen bieten die unterschiedlichen Modellvarianten eine Fülle an Auswahlmöglichkeiten! Zudem erhält man auch hier bei jedem Kauf eines Neuwagens den BIG DEAL dazu! Weitere Informationen zum Fahrzeug sowie zu zusätzlichen Angeboten, erhältst du direkt bei deinem Verkaufsberater.

Jetzt Offroad-Star von Suzuki vorbestellen!

In allen Eisner-Suzuki Standorten sind jetzt außerdem 15 Stück Suzuki Jimny mit Lieferzeiten von 6-8 Monaten* (* abhängig von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen) in limitierter Stückzahl zum Sonderpreis von 23.990 Euro oder im Leasing um monatlich nur 153 Euro* bestellbar. Sichere dir jetzt schnell bei allen Suzuki Eisner Standorten in Kärnten und Osttirol! Der Jimny präsentiert sich robust, kompakt und stylisch. Schließlich solltest du nicht nur auf der steinigen Gebirgsstraße, sondern auch im Stadtverkehr auftrumpfen können. “Als Offroad-Klassiker sorgt er mit ganzen 210 Millimeter Bodenfreiheit für noch mehr Geländetauglichkeit.”, weiß Verkaufsprofi Egon Schein. Mit einer tollen Ausstattung wie Tempomat, CD Radio, elektronischer Fensterheber, zentrale Türverriegelung mit Fernbedienung, Sitzheizung u.v.m. bist du für jedes Abenteuer bestens gerüstet. Überzeugt euch selbst und vereinbart noch heute einfach und unkompliziert einen Probefahrttermin unter www.suzuki-eisner.at.

*Bei dieser Garantie handelt es sich um eine Händlereigengarantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten.

*BIG DEAL: Bei dieser Garantie handelt es sich um eine händlereigene Garantie auf 10 wichtige Baugruppen. Der Erstattungssatz für Lohn- und Material richtet sich nach der Gesamtfahrleistung bei Schadenseintritt. Einzelheiten in den übergebenen Garantiebedingungen und unter www.haendlereigengarantie.eu oder bei Eisner Auto. Inspektionen jeweils gemäß Herstellervorgaben zzgl. Material und Zusatzarbeiten. Gültig ist der Big Deal für Privat- und für Flottenkunden.