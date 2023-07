„Graz verschenkt“ Zero Waste: Back-Fee verschenkt in Face­book-Gruppe ihre Torten­kreationen Graz - Online finden sich mittlerweile zahlreiche Plattformen, die im Namen der Nachhaltigkeit zur Ressourcen-Schonung einladen sollen. Unter anderem auch die Facebook-Gruppe „Graz verschenkt“, in welcher Mitglieder nicht mehr gebrauchte Gegenstände kostenfrei an andere weitergeben können. Beim Durchscrollen der Beiträge springt einem sofort ins Auge, dass auffallend oft kunstvoll verzierte Torten und andere Backwaren von einer Person angeboten werden. Was hat es damit auf sich? von Elisa Auer 3 Minuten Lesezeit (444 Wörter) WIR SIND GRAZ © KK

Die Facebook-Gruppe „Graz verschenkt“ wird von ihren mittlerweile stolzen 45.356 Mitgliedern eifrig und tagtäglich genutzt wird. Beim Konzept geht es darum, nicht verwendete, im Keller verstaubende Gegenstände durch einen Besitzerwechsel wieder neuen Wert zu verleihen. Vorgaben, um welche Objekte es sich dabei handeln darf, gibt es keine. In der Gruppe findet sich zudem der Hinweis, dass ausschließlich Materielles verschenkt werden soll, Dienstleistungen und Profit-Angebote sind dabei ausgenommen. Damit wird eine Plattform geboten, die der Wegwerfgesellschaft entgegensteuern und damit Ressourcen schonen soll. Bevor intakte Geräte, zu eng gewordenes Gewand oder auch überschüssiges Essen in der Tonne landen, findet sich dafür vielleicht ein dankbarer Abnehmer. „Befreie dich also selbst von der Last und verschenk´s, das macht Freude und das Ding bekommt wieder eine neue Funktion“, betont deshalb einer der Admins in der Beschreibung zum Gruppenkonzept.

© KK

Ein Mitglied sticht besonders hervor

Den Überblick darüber zu behalten, wer in der Gruppe häufig etwas verschenkt, fällt bei dieser großen Anzahl an Mitgliedern nicht leicht. Eine Person ist aber bereits mehrfach durch süße Angebote aufgefallen, eine Back-Fee, die hier lieber anonym bleiben will, verschenkt regelmäßig ihre selbstgemachten Mehlspeisen. Dabei handelt es sich nicht um klassische Kuchen, die nicht aufgegessen wurden, sondern um kunstvoll dekorierte Torten oder andere süße Spezialitäten, die nicht nur durch Geschmack, sondern auch durch Ästhetik bestechen. Die Häufigkeit dieser zuckersüßen Gesten sind bereits einigen Mitgliedern aufgefallen. Warum aber verschenkt man so tolle Torten, hinter denen sichtbar viel Arbeit steckt? 5 Minuten hat nachgefragt.

© KK © KK © KK

Handarbeitskunst mit viel Liebe zum Detail

Die talentierte Verschenkerin ist Konditorin. Der nächste Schritt ist der Meistertitel, für den sie gerade viel übt und deshalb allerlei verschiedene Rezepte ausprobiert. Dabei ist nicht nur Geschmack von Bedeutung, sondern auch die Optik muss bestechen – im Falle der Proben, die dabei an die Grazer Facebook-Community verteilt werden, kann wirklich von hoher Tortenkunst gesprochen werden. „Ich verschenke meine Arbeitsproben, weil ich nicht alles essen kann und mich immer über Feedback freue, damit ich mich verbessern kann“, erzählt die Konditorin. Um möglichst vielen Leute den Tag damit zu versüßen, verschenkt sie keine ganzen Torten, sondern nur eine limitierte Stückanzahl pro Person. Zudem werden Anfragen von Personen, die noch nie zum Versuchskaninchen werden durften, vorgereiht. Welche zuckrigen Kreationen sind denn besonders heiß begehrt? „Buttercreme-Torten sind die beliebtesten. Ich backe vor allem Motiv-Torten, am liebsten 3D-Torten mit schwierigem Dekor“, verrät uns die leidenschaftliche Bäckerin. Durch die Verschenkaktion profitiert jeder: Die Gruppenmitglieder bekommen leckere Kostproben, die Konditorin erntet Feedback und kein Essen muss in der Tonne landen – um die süßen Hingucker wäre es auch viel zu schade!