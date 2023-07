Digitalprofis in der Draustadt: Digitalagentur Againstmedia weiter auf Wachstumskurs Villach - Von der Garage ins Silicon Valley oder wie es die Kärntner Version ist, vom Ein-Mann-Büro zur erfolgreichen Digitalagentur im DACH-Raum. Der Villacher Christoph Karner zeigte das es möglich ist und startete vor knapp sechs Jahren sein Business. Heute vertrauen ihm namhafte Unternehmen und setzen auf das Team der Digitalschmiede. von Redaktion 4 Minuten Lesezeit (514 Wörter) Auch die erfolgreiche Kärntner Band MATAKUSTIX hat ihre perfekte Werbeagentur bereits gefunden. Am Bild Christian Wrulich (Matakustix), Christoph Karner (Againstmedia) und Matthias Ortner (Matakustix) © Againstmedia

Vor knapp sechs Jahren begann der Schritt in die Selbstständigkeit. Die damalige Mission: „Unser Ziel ist es, ansprechende und innovative Weblösungen zu liefern, die Unternehmen helfen, eine effektive Kommunikation mit ihren gewünschten Kunden zu fördern.“ Ein Weg der aufging. Denn professionelle Webumsetzungen und Kundenbeziehungen die auf Augenhöhe stattfinden, lies die Agentur von Karner stetig wachsen. „Wir bilden in unserem Unternehmen sämtliche digitalen Lösungen ab. Von der Website bis hin zu Landing Page Lösungen nach Maß begleiten wir unsere Kunden, wenn es darum geht digital erfolgreich zu sein. Wir machen aber auch dann weiter, wenn andere Agenturen mit ihrem Fachwissen am Ende sind. Als Digitaler Komplettanbieter ist für uns klar, dass wir auch sämtliche Vermarktungsschritte setzen,“ erklärt der Unternehmer. Egal ob Google-Display und Suchnetzwerkkampagnen oder Social Media Marketing auf Facebook und Instagram – die Digitalagentur Againstmedia im Herzen von Villach liefert maßgeschneiderte Konzepte und Umsetzungen.

Kunden in deutschsprachigen Raum

Stolz zeigt sich der Unternehmer, der gemeinsam mit seiner Frau Isabel das Unternehmen aufgebaut hat, vor allem wenn es um seine Kunden geht. „Am Anfang lag unser Fokus primär auf Kärnten, heute arbeiten wir für zahlreiche Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum. Die Corona-Pandemie hat vieles verändert und vor allem den Fokus auf digitale Lösungen gelegt und neue kommunikative Wege definiert die Kunden anzusprechen,“ skizziert Karner einen Wandel, der sein Business massiv vorantrieb. „Kundinnen und Kunden informieren sich Online und da muss alles sitzen. Interessenten recherchieren und hier beginnt alles schon bei einem professionellen Google My Business Eintrag“.

Breite digitale Kompetenz in einem Haus

Hinter dem Villacher steht ein Team von Fachleuten: „Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken sämtliche relevanten digitalen Kerntätigkeiten ab. Vom Website-Designer (Screendesigner) bis hin zum Programmierer oder den Profis um Digitalmarketing. Dies schätzen vor allem unsere Kunden, denn wir können Großteils alle Bereiche unternehmensintern abbilden ohne auf externe Partner zurückgreifen zu müssen. Ein Ansprechpartner der sämtliche Agenden hausintern lösen kann, erleichtert damit auch unseren Kunden vieles an Kommunikationsaufwand“, ist Karner überzeugt.

Ständige Weiterentwicklung

Gerade im Onlinebusiness ändern sich die Rahmenbedingungen ständig. „Unser Ziel ist es hier immer Schritt zu halten. Updates, neue Richtlinien und Änderungen in der digitalen Landschaft passieren laufend und genau hier wollen wir immer einen Schritt voraus sein. Mit Leidenschaft, Integrität und Engagement,“ sieht der Chef der Werbeagentur als oberste Prämisse. Dabei wird nicht nur unternehmensintern besonderer Wert darauf gelegt, dass das gesamte Team sich ständig weiterentwickelt, sondern auch Kompetenzen zu bündeln und neues Know-How ins Haus zu holen.

Weiteres Know-How zugekauft

„Im 4. Quartal 2022 haben wir uns für die Übernahme bestimmter Assets einer Villacher Werbeagentur entschieden. Einerseits um weiteres Know-How an Board zu holen, andererseits auch um unseren Kundenstock deutlich zu erweitern,“ freut sich Karner, der vor kurzem Teile der Villacher Werbeagentur Inspire Media übernommen hat und damit seine Againstmedia weiter ausbaut. „Dadurch wachsen wir weiter und festigen unser Unternehmen mit zusätzlichen namhaften Kunden und Partnern im Zuge einer weiteren Betreuung durch die Againstmedia,“ erklärt der Unternehmer.