Straße nach sechs Stunden wieder frei Total­sperre in Landskron: LKW gegen Betonleitwand geschleudert Villach Landskron - Wegen eines Unfalles mit einem LKW musste heute die B83 in Villach-Landskron für sechs Stunden gesperrt werden. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (311 Wörter) © HFW Villach

Heute Morgen, gegen 5 Uhr, musste ein beladener Sattelzug auf der B83 in Villach-Landskron einem anderen Fahrzeug, welcher plötzlich auf die Vorrangstraße auffuhr, verkehrsbedingt ausweichen. Dadurch kam der LKW im dichten Schneefall auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen, fuhr in weiterer Folge gegen die Betonleitwand und schleuderte nach links auf die Leitschiene. Dabei wurde die Leitschiene stark beschädigt und Teile fielen auf die darunter führende Gemeindestraße. Glücklicherweise kippte der Sattelzug nicht seitwärts in den circa einen Meter breiten, offenen Spalt zwischen den beiden Fahrbahnen.

Feuerwehren im Einsatz

Durch die Polizei wurde die Feuerwehr zur Sicherung des LKWs angefordert. Seitens der Feuerwehrleitstelle Villach wurden die Hauptfeuerwache Villach sowie die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Landskron alarmiert. Mittels schweren Rüstkranfahrzeug und dem Rüstlöschfahrzeug der Hauptfeuerwache wurde der Auflieger bis zum Eintreffen des privaten Bergeunternehmens gesichert. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt.

Fahrbahn nach 6 Stunden frei

„Außerdem mussten durch die Feuerwehr mittels Trennschleifer und Säbelsäge die verkeilten Teile der Leitschiene unter dem Sattelanhänger abgeschnitten und mit dem Greifzug herausgezogen werden. Des Weiteren wurden die losen Teile von der Straße unter der Brücke entfernt.“, berichtete OBI Martin Regenfelder Kommandant Stellvertreter der Hauptfeuerwache Villach.

Weiterer Einsatz

Gemeinsam mit dem Bergeunternehmen konnte der Sattelzug nach rund sechs Stunden wieder auf die Fahrbahn gestellt werden. Für die Dauer der Bergung war die B83 in dem Bereich für den Verkehr komplett gesperrt. „Durch den Unfall wurde der Dieseltank glücklicherweise nicht beschädigt. “So konnte eine Umweltgefährdung ausgeschlossen werden.“, führt OBI Regenfelder weiter aus. Die Hauptfeuerwache Villach stand mit 4 Fahrzeugen und 15 Mann gemeinsam mit der FF Landskron im Einsatz. Noch während des Bergungseinsatzes musste ein weiterer Löschzug der Hauptfeuerwache gemeinsam mit den Feuerwehren St. Nikals und Drobollach zu einem Trafobrand in den Stadtteil St. Niklas ausrücken.