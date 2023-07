Petra Peitler ÖWD Security & Services: Neue Landes­direktorin für Kärnten und Steiermark Steiermark - Petra Peitler (45) ist neue Leiterin der Landesdirektion Kärnten und Steiermark bei ÖWD security und ÖWD cleaning services. In dieser Funktion zeichnet sie für sämtliche Aktivitäten des Unternehmens in der Region verantwortlich. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (178 Wörter) Petra Peitler (45) ist neue Leiterin der Landesdirektion Kärnten und Steiermark bei ÖWD security und ÖWD cleaning services. © ÖWD

ÖWD ist einer der größten österreichischen Anbieter im Sicherheits- und Facility-Services-Bereich. Österreichweit werden rund 2.800 Mitarbeiter beschäftigt und ein Jahresumsatz von über 108 Mio. Euro erwirtschaftet. Peitler verfügt über sehr viel Erfahrung in den Bereichen Marketing und Vertrieb. Nach ihrer Ausbildung im Handel war sie in verschiedenen Positionen tätig, unter anderem als stellvertretende Direktorin beim ÖAMTC und zuletzt als Standortleiterin beim Datenmanagement-Spezialisten Reisswolf. Nun wechselte die gebürtige Grazerin als Landesdirektorin zum ÖWD, der in Kärnten und in der Steiermark derzeit rund 490 Mitarbeiter beschäftigt. “In meiner neuen Position als Landesdirektorin möchte ich die bestehenden Kundenbeziehungen festigen und natürlich auch weitere Neukunden dazugewinnen”, betont Peitler.

Familienunternehmen in dritter Generation

Das im Jahr 1906 gegründete Familienunternehmen ÖWD Security & Services hat Standorte in allen österreichischen Bundesländern, von wo die mehr als 25.000 Kunden betreut werden. Getragen wird die Unternehmensgruppe durch die Eigentümerfamilie Chwoyka und Hollweger, welche die Firma bereits in dritter Generation leitet. Die Geschäftsführung wird gemeinsam von den drei Brüdern Hans-Georg und Clemens Chwoyka sowie Albert Hollweger ausgeübt.