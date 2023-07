Am Montag Für Landtags­wahlen: Kaiser lobt Landeswahl­leiter offiziell an Kärnten - Am Montag wurden Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Gerhard Jesernig, Leiter der Unterabteilung Wahlen, offiziell von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) angelobt: „Sie nehmen die Hauptrolle in der gesamten Wahllogistik bis hin zur Kontrolle ein!“ von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (176 Wörter) vl.: Gerhard Jesernig, LH Peter Kaiser und LAD Dieter Platzer © LPD Kärnten

Zur Leitung und Durchführung der Landtagswahl wurden am Montag Landesamtsdirektor Dieter Platzer und Gerhard Jesernig, Leiter der Unterabteilung Wahlen als Landeswahlleiter und Landeswahlleiter-Stellvertreter von Landeshauptmann Peter Kaiser per Gelöbnisformel angelobt.

Oberaufsicht über Wahlbehörden

Damit führen Platzer und Jesernig offiziell die Oberaufsicht über alle anderen Wahlbehörden. „Dieter Platzer und Gerhard Jesernig nehmen die Hauptrolle in der gesamten Wahllogistik bis hin zur Kontrolle ein. Vom Stimmzettel über die Kundmachung der Wahlvorschläge bis hin zur Kundmachung des Endergebnisses sind sie die behördlichen Hüter der Landtagswahl. Die Organisation und Durchführung sowie sämtliche rechtliche Belange einer Wahl sind in guten Händen“, so Kaiser.

Aufstellung der Landeswahlbehörde

Die Landeswahlbehörde besteht generell aus dem Vorsitzenden, Dieter Platzer und dem Landeswahlleiter-Stellvertreter Gerhard Jesernig, dazu 12 Beisitzer, wobei drei davon als Berufsrichter fungieren. Die anderen 9 Beisitzer werden von den Parteien nach dem Ergebnis der letzten Landtagswahl entsendet. Im Rahmen ihres Aufsichtsrechtes kann die Landeswahlbehörde auch rechtswidrige Entscheidungen und Verfügungen der Wahlbehörden auf Sprengel-, Gemeinde- und Bezirksebene aufheben oder abändern.