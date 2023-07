Koch-Show Heute Abend tischt "Das perfekte Dinner" für euch auf Bruck an der Mur - Ab heute heißt es: Kochen um den Sieg! Auch Brucker Niclas Neukamp ist in der beliebten Kochsendung "Das Perfekte Dinner" zu sehen. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (151 Wörter) "Das Perfekte Dinner" ist heute um 19 Uhr auf VOX. © RTL / ITV Studios Germany

Bei der “VOX”-Kochshow treten jeweils fünf Hobbyköche aus einer Region zum großen Kochwettbewerb gegeneinander an.

Wer bekommt die höchste Bewertung?

An jedem Wochentag begibt sich ein Kandidat in die Rolle des Gastgebers, während die übrigen vier dessen Kochkünste bewerten – die höchste Bewertung entspricht dem perfekten Dinner. Hobbykoch Niclas, als der einzige Nicht-Grazer der Runde, kocht am 20. Jänner für den Sieg.

Kunterbunte Woche voller Highlights

Wer das Perfekte Dinner für sich entschieden hat, darf noch nicht verraten werden. So viel kann aber gesagt werden: Es wird eine kunterbunte Woche voller kulinarischer und auch humorvoller Highlights werden.

Sendezeit ab 19 Uhr

Heute um 19 Uhr heißt es für euch: Ab vor dem Fernseher und die Kulinarik in vollen Zügen genießen. Schaltet ein und lernt die Stadt Bruck an der Mur näher kennen. Ausgestrahlt wird “Das perfekte Dinner” auf VOX.