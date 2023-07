Polizei fahndet nach Fahrer Von Auto angefahren: "Mann schleppte sich nach Hause" Irschen/Gröfelhof - Am Samstag wurde ein 42-jähriger Mann im Bezirk Spittal an der Drau von einem bisher unbekannten Fahrzeug von hinten angefahren und zu Boden gestoßen. Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt. Die Polizeiinspektion Oberdrauburg, ersucht um zweckdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall mit Fahrerflucht. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (130 Wörter) © Chalabala/ #467690392/ stock.adobe.com

Am Samstag, dem 14. Jänner gegen 22.45 Uhr war ein 42-jähriger Mann als Fußgänger auf der Gemeindestraße vom Ortszentrum Irschen in Spittal an Drau, in Richtung Ortsteil Gröfelhof unterwegs. Dabei wurde er im Ortsteil Rittersdorf im Bereich der sogenannten „Baumgartner Säge“ von einem bisher unbekannten Fahrzeug von hinten angefahren und zu Boden gestoßen.

Fahrerflucht

Der 42-Jährige wurde dabei am rechten Bein unbestimmten Grades verletzt. Der Unfalllenker fuhr, ohne anzuhalten, in südliche Richtung fort. Der Mann schleppte sich mit seinen Verletzungen circa 700 Meter nach Hause. Er suchte am Sonntag das Krankenhaus Lienz zur ambulanten Behandlung auf. Aufgrund der Dunkelheit und durch Blendung der Scheinwerfer, kann der Verletzte keine Angaben zum Unfallfahrzeug machen. Die Polizeiinspektion Oberdrauburg, ersucht um zweckdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall mit Fahrerflucht.