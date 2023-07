"Weiter wachsen" Hasslacher übernimmt deutschen Holz­verarbeitungsbetrieb Sachsenburg - Die HASSLACHER Gruppe übernimmt die Dickel-Holz GmbH & Co KG. Das national und international tätige Unternehmen wurde vor 75 Jahren von Ludwig Dickel in Schmallenberg-Bad Fredeburg (Deutschland) gegründet. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (188 Wörter) © HASSLACHER Gruppe.

„Dickel-Holz ist ein mittelständisches Familienunternehmen der Holzbearbeitungsindustrie und steht seit Jahrzehnten für Qualität bei Service und Produkt. “Wir freuen uns, dass wir mit der Übernahme durch die HASSLACHER Gruppe nun weiter wachsen und Synergien ideal nutzen können. Wir sind überzeugt, dass das Unternehmen nun in den richtigen Händen für eine weitere erfolgreiche Entwicklung ist”, so der geschäftsführende Gesellschafter Christian Dickel.

Neuer Einschnitt

„Die Übernahme der Dickel-Holz GmbH & Co. KG ist ein wichtiger Schritt der HASSLACHER Gruppe für die weitere Expansion unseres Unternehmens in Deutschland.“, so Christoph Kulterer, CEO und Eigentümer der HASSLACHER Gruppe. „Das Sägewerk mit dem angeschlossenen Konstruktionsvollholzwerk liegt für unsere langfristige und nachhaltige Präsenz in Nordrhein-Westfalen strategisch ideal. Das Unternehmen verfügt über eine ausgezeichnete Kunden- sowie Lieferantenstruktur und die Spezialprodukte von Dickel-Holz vervollständigen unser Sortiment. Wir freuen uns über den Zuwachs an kompetenten und erfahrenen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und darauf, mit ihnen gemeinsam neue Wege zu gehen.“ Die Übernahme erfolgt vorbehaltlich der Genehmigung der Wettbewerbsbehörde. Christian Dickel bleibt vorerst Geschäftsführer und wird das Unternehmen noch beratend begleiten.