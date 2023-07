Angezeigt Mann verpasste Zugausstieg und rief Polizei: "Ich möchte mir das Leben nehmen" Villach/Hermagor - Unglaublich aber wahr: Weil ein Mann im Zug einschlief, dadurch seinen Ausstieg verpasste und nicht draußen übernachten wollte, rief er die Polizei und drohte mit Selbstmord. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (132 Wörter) SYMBOLFOTO © Aron M - Austria/ #36634505/ stock.adobe.com

Vorgestern Abend wollte ein 49-jähriger Mann aus Villach mit dem Zug von seinem Arbeitsplatz in Hermagor in seinen Wohnort nach Villach fahren. Aufgrund seiner Alkoholisierung schlief er jedoch im Zug ein und „strandete“ im Bahnhof Maria Saal. Da es keinen Anschluss mit dem Zug nach Villach mehr gab und er nicht die Nacht im Freien verbringen wollte, verständigte er gegen 2 Uhr früh den Polizeinotruf und gab an, sich das Leben nehmen zu wollen.

“Wusste keinen anderen Ausweg”

Durch eine Polizeistreife wurde der Sachverhalt abgeklärt, der 49-Jährige gab an, dass er keinen anderen Ausweg gewusst habe. Er ersuchte um Verständigung eines Taxis, damit er nach Hause fahren könne. Von den Polizeibeamten wurde ein Taxi verständigt und der 49-Jährige wurde wegen Missbrauch von Notzeichen angezeigt.