Ein Workshop bei dem ihr lernen könnt euer Baby zu verstehen

Kennst du das? Dein Baby weint. Nur, warum? Wäre es nicht praktisch, wenn es eine Übersetzungshilfe für Babys gäbe?

Es ist oft nicht einfach, das Weinen eines neugeborenen Babys zu deuten. Und so beginnt für viele Familien das Rätselraten und Herumprobieren. Die australische Sängerin Priscilla Dunstan entwickelte aufgrund eigener Beobachtungen ein System spezifischer Babylaute, welches Eltern Orientierung bieten kann, die Bedürfnisse ihrer Babys besser zu verstehen.

Universelle Sprache aller Säuglinge.

Aber zum Glück gibt es sie tatsächlich: eine einfache Übersetzungshilfe für dein Baby. Sie ist leicht zu lernen und heißt “Dunstan-Babylaute”. Sie hilft dir, die Kommunikationsweise deines Babys rasch zu verstehen. In der Tat nutzen alle Babys ab ihrer Geburt fünf spezifische Laute, um damit ihre Empfindungen ganz konkret zu signalisieren. Alles, was wir Großen tun müssen, ist eigentlich nur unserem Baby gut zuzuhören, wenn es deutlich äußert, was es gerade braucht. Laute für die Empfindungen sind bei allen Neugeborenen aufgrund von angeborenen Reflexen gleich, und zwar auf der ganzen Welt. Die Dunstan-Babylaute sind deshalb wie eine universelle Sprache aller Säuglinge.

Harmonischer Start in das Familienleben

Mit ein wenig Anleitung und Übung kannst du ganz leicht diese fünf wichtigsten Schlüssellaute für die Empfindungen deines Babys erlernen. Übrigens verstehen auch Papas dank der Dunstan-Babylaute ihre Babys gleich gut wie Mütter. Ihr beide gewinnt Sicherheit im Umgang mit eurem Nachwuchs und könnt euer Kind, wenn wir vom Stillen mal absehen, gleichberechtigt versorgen. Von so einem harmonischen Start ins Familienleben profitiert also am Ende auch eure Partnerschaft.