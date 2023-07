Anti-Rassismus Die Diversität der Aus­beutung: Einladung zur Buch­vorstellung und Diskussion Volkshaus Graz - Unter dem Titel "Die Diversität der Ausbeutung. Zur Kritik des herrschenden Antirassismus" haben Eleonora Roldán Mendívil und Bafta Sarbo beim Dietz Berlin einen Sammelband herausgegeben, der sich gegen den bis in die radikale Linken verbreiteten liberalen Rassismusbegriff wendet. von Nadia Alina Gressl 1 Minute Lesezeit (133 Wörter) SYMBOLFOTO © pixabay

Von staatlich verordneten Antidiskriminierungsstellen bis zur radikalen Linken geht es vor allem um Repräsentation, Inklusion und Diversität.

Marxistischen Rassismus-Begriff

Was Linke früher als Ausbeutung oder Herrschaftsverhältnis begriffen hätten, läuft heute unter “Diskriminierung”. Selbst für viele Linke habe Antirassismus mit Klassenkampf nichts mehr zu tun. Dem stellen die Herausgeberinnen einen marxistischen Rassismus-Begriff entgegen.

Am 1. Februar kann gemeinsam diskutiert werden

Was bietet ein marxistischer Rassismus-Begriff für das Verständnis und die Bekämpfung von Rassismus? Wie sieht vor diesem Hintergrund die Kritik an Intersektionalität oder Identitätspolitik aus? Und was bedeutet das für linke Politik? Das diskutiert ihr mit Eleonora Roldán Mendívil und Bafta Sarbo gemeinsam – seit am Mittwoch, den 1. Februar um 18 Uhr, mit dabei im Volkshaus Graz, Lagergasse 98a und diskutiert gemeinsam.