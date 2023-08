Im Literaturhaus Graz wird um den Sieg "gedichtet"

Bitte beachten Sie die jeweils aktuell gültigen Corona-Bestimmungen.

Kartenreservierung nur online über die Webseite bis spätestens 16 Uhr des Veranstaltungstages. Maximal 4 Karten können auf einen Namen reserviert werden. Kartenverkauf ausschließlich an der Abendkassa, diese öffnet 45 Minuten vor Veranstaltungsbeginn. Reservierungen verfallen, wenn die Karten nicht spätestens 15 Minuten vor Veranstaltungsbeginn an der Abendkassa abgeholt werden. Restkarten in der Reihenfolge des Eintreffens an der Abendkassa.