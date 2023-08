Gegenüber der FH Joanneum: 114 nachhaltige Wohnungen entstanden im Zentrum von Eggenberg Eggenberg - Das Wohnprojekt „Allee 10“ entstand im Zentrum von Eggenberg in Graz, direkt gegenüber der FH JOANNEUM bietet Lebensraum für jede Lebenssituation. Von Kleinwohnungen, WG Lösungen bis hin zu Penthouse-Wohnungen mit Weitblick ist hier für jeden was dabei. von Alina Gursch 1 Minute Lesezeit (115 Wörter) © Pixabay/ Schluesseldienst

Entwickelt von VENTA Real Estate Group, entstanden in Eggernberg 114 nachhaltige und provisionsfreie Mietwohnungen mit Grundrissen ab 30 Quadratmeter Wohnfläche.

Infrastruktur und Verkehr

Gemeinschaftsflächen, Gastronomie und ein Nahversorger in der Anlage sowie alle notwendigen Einrichtungen des täglichen Bedarfs befinden sich in Gehdistanz und decken die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Bewohner ab. Auch die hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz macht den Verzicht auf das eigene Auto möglich und trägt zu einem entspannten Alltag bei.

Nachhaltigkeit und Energie

Das Gebäude wird mit 100 Prozent erneuerbarem und lokalem Strom von der Graz Energie versorgt. Ergänzend können bis zu 20 Prozent des täglichen Strombedarfs aus der hauseigenen Photovoltaikanlage am Dach bezogen werden.