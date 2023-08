Kleinprojekteförderung Ferlach: Zwei Bild­stöcke erstrahlen in neuem Glanz Ferlach - In der Gemeinde Ferlach wurden zwei alte Bildstöcke umfassend restauriert. Die Hälfte der Kosten wurde über die Kleinprojekteförderung von LR Gruber finanziert. von Anja Mandler 2 Minuten Lesezeit (286 Wörter) © Büro LR Gruber

Marterln prägen in vielen Kärntner Regionen das Landschaftsbild – auch in der Gemeinde Ferlach gibt es mehrere davon. Erst vor Kurzem wurden in der Ortschaft Laiplach und im Bodental zwei Bildstöcke restauriert. „Der Erhalt solcher Kulturgüter ist für die ganze Gemeinde wichtig, da sie sichtbare Zeichen kirchlichen Brauchtums und regionaler Identität sind. Außerdem gehören sie zum Ortsbild einfach dazu, es freut mich, diese Initiativen unterstützen zu können“, sagt Orts- und Regionalentwicklungsreferent LR Martin Gruber. Meist obliegt der Erhalt der Bildstöcke nämlich Privatpersonen oder Gemeinden, ohne deren Einsatz es wohl viele Kleindenkmäler in Kärnten nicht mehr geben würde. Finanzielle Unterstützung gibt es für Erhaltungsmaßnahmen aber über die von LR Gruber initiierten Kleinprojekteförderung, mit der auch die Sanierung der beiden Bildstöcke in der Gemeinde Ferlach unterstützt wurde.

© Büro LR Gruber

Einer davon ist der älteste Bildstock der Pfarre Kappel, der 300 Jahre lang an einer Wegkreuzung in Laiplach stand. Auf Initiative des Kulturringes Ferlach rund um Obmann Rainer Adamik und der Stadtgemeinde Ferlach wurde das Marterl an einen besser geeigneten Standort nahe der Nostalgiestrecke der Historama-Züge versetzt und umfassend saniert. Die Dachdeckarbeiten wurde sogar in Eigenregie von Adamik und seinem Sohn Christof Adamik durchgeführt. Das zweite Marterl steht im Bodental unterhalb des ehemaligen Gasthofes Lausegger und ist in der Gegend als „Oschekar – Ožekar Kreuz“ Bildstock bekannt. Zuletzt wurde der Bildstock in den 80er-Jahren renoviert. Im Zuge der jetzigen Maßnahmen wurden die vier Heiligenmotive restauriert, die Bausubstanz saniert, frisch gestrichen und das Dach neu eingedeckt. Die Kosten für beiden Projekte belaufen sich auf rund 6300 Euro, wovon die Hälfte über die Kleinprojekteförderung von LR Gruber finanziert wurde.