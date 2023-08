Regionale Lebensmittel Rund um die Uhr geöffnet: Draurad­weg bekommt neue Selbst­bedienungshütte Spittal - Bald gibt es in St. Peter bei Spittal eine bäuerliche Vermarktungshütte, in der rund um die Uhr regionale Schmankerln verkauft werden. Landesrat Gruber fördert Errichtung und Umbau dieser Verkaufsstellen. von Anja Mandler 1 Minute Lesezeit (159 Wörter) #GOODNews Stadtrat Lukas Gradnitzer, Burgi Egger und LR Martin Gruber © Büro LR Gruber

Direkt am Drauradweg in St. Peter in Spittal liegt die Buschenschank von Familie Egger, die für ihre Jausen-Schmankerln bekannt ist. Daran angrenzend steht eine alte Holzhütte, der jetzt neues Leben eingehaucht und die zu einer kleinen Vermarktungshütte umgebaut wird. Künftig sollen dort rund um die Uhr hauseigene Produkte, aber auch jene von Produzenten aus Randregionen, zum Verkauf stehen. „Die Nachfrage nach dieser Form der Verkaufsmöglichkeit ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Da bäuerliche Selbstbedienungshütten nicht nur ein wichtiges Zusatzstandbein für unsere Landwirte sind, sondern auch die Basisinfrastruktur im ländlichen Raum stärken, habe ich 2021 eine Förderschiene sowohl für die Errichtung als auch die Erweiterung bestehender Selbstbedienungshütten ins Leben gerufen“, erklärt Orts- und Regionalentwicklungsreferent Martin Gruber, der bei seinem Besuch vor Kurzem Familie Egger die positive Förderzusage persönlich überreicht hat. Inzwischen gibt es in Kärnten über solcher 200 bäuerliche Selbstbedienungshütten — Tendenz steigend.