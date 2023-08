"Große schützen Kleine" So sollen in Zukunft schwere Unfälle reduziert werden Steiermark - In der Steiermark gibt es ein neues Projekt an den Schulen, das die Verkehrssicherheit erhöhen soll. Initiator ist der Verein "Große schützen Kleine". Es wurden Verkehrsunfälle der letzten Jahre analysiert, um sich vor allem mit dem Thema "toter Winkel von Fahrzeugen" zu beschäftigen. von Phillip Plattner 1 Minute Lesezeit (169 Wörter) SYMBOLFOTO © pexels

Insgesamt hätte es demnach zwischen 2015 und 2019 186.000 Unfälle mit 2.100 Toten und deutlich mehr als 200.000 Verletzten in Österreich gegeben. Laut den Statistikern des Verein seien es immer noch knapp 40.000 Unfälle gewesen, bei denen der Faktor “sehen und gesehen werden” von Radfahrern und Fußgängern eine wichtige Rolle gespielt hätte. Der allergrößte Teil der Unfälle geschieht dabei mit dem Auto.

“Toolbox” mit Arbeitsblättern und Co.

Da Kinder und Jugendliche und vor allem dann Volksschüler besonders gefährdet sind, wurde auch ein Schulprojekt mit dem treffenden Titel “Ich sehe was, was du nicht siehst” ins Leben gerufen. Man möchte erklären, was andere Verkehrsteilnehmer sehen und was sie eben vielleicht nicht sehen können. Nicht nur aufgrund der Handy-Ablenkung seien Kinder und Jugendliche stärker gefährdet. Volksschulkinder haben zudem ein deutlich eingeschränkteres Gesichtsfeld als Erwachsene. Den Lehrkräften der ersten bis sechsen Schulstufe der teilnehmenden Schulen wird dabei eine “Toolbox” gegeben, die mit Arbeitsblättern, Übungsposter, Kurzvideos und Aufgaben gespickt ist.