Livestream 24 Stunden musi­zieren: Harmonika-Duo will neuen Welt­rekord aufstellen Kärnten/Deutschland - Menschen ein Lächeln ins Gesicht zaubern und zeigen, wie viel Spaß es macht, gemeinsam zu musizieren - das ist das Ziel von Martin Tschernko und Adrian Kehr. von Anja Mandler 4 Minuten Lesezeit (502 Wörter) Adrian Kehr (links) und Martin Tschernko sind bereit für die musikalische Herausforderung.

Um dieses Ziel zu erreichen, haben die beiden Vollblutmusiker Großes vor. Sie wollen 24 Stunden lang miteinander musizieren und damit sogar einen neuen Weltrekord aufstellen. Die Idee dahinter entstand während der Vorbereitungen des “Rhön Harmonika Festes”, welches im Sommer 2022 über die Bühne ging. Ursprünglich sollte es ein gewöhnlicher Livestream für alle Musikfans werden. Doch schnell war klar, dass es dabei nicht bleiben würde. “Martin, ich habs! Wir spielen 24h Steirische Harmonika“, erinnert sich der junge Kärntner Martin Tschernko an die Worte seines Kollegen zurück.

Ein musikalischer Weltrekord

Gesagt, Getan! 2022 organisierten Martin Tschernko (21) und Adrian Kehr (38 ) bereits den ersten Weltrekordversuch – mit Erfolg. “Damals per Livestream aus einem gemütlichen Lagerraum. Schon beim ersten Versucht hatten wir derartige Begeisterung von der Harmonikacommunity bekommen, sodass zum Schluss über 840 Personen dem Livestream folgten. Leider wurde die Aufzeichnung nicht gespeichert und somit wurde der Rekord nicht anerkannt“, erzählt der Bleiburger gegenüber 5 Minuten. Nun steht der zweite Versuch bevor. “Diesmal mit professionellem Kamerateam und das Rekordinstitut Österreich wird vor Ort den Rekord zertifizieren”, so Adrian.

Livestream: Weltrekordversuch 24h Harmonika spielen Wann: 21. Jänner 2023, Einlass ab 11 Uhr

Wo: Bürgerhaus, 36157 Ebersburg/Weyhers

Freier Eintritt Für alle Fans aus der Ferne gibt es einen 24h-Livestream auf dem YouTube-Kanal von Rhönharmonika Du möchtest die beiden Musiker beim Projekt unterstützen? Mehr dazu hier.

Der Weltrekordversuch startet am 21. Jänner um 12 Uhr in Weyhers in Hessen. “Es wird eine Live-Veranstaltung, wo jeder der möchte, uns bei freiem Eintritt beim Spielen zusehen kann. Zusätzlich wird es für die Fans aus der Ferne einen 24 Stunden YouTube Livestream geben”, informieren Martin und Adrian. Doch wann gilt der Weltrekordversuch eigentlich als geglückt? “Das Ziel ist es, 24 Stunden im Duo Steirische Harmonika zu spielen. Eine Harmonika muss dabei immer im Betrieb sein. Sollten wir das 24 Stunden durchhalten, sind wir diesmal offiziell neue Weltrekordhalter“, erklären die Musiker. Wir drücken ihnen auf alle Fälle die Daumen.

“Musik ist Leidenschaft und einfach das schönste auf dieser Erde”

Selten ist es im Leben von Martin und Adrian leise, denn die Musik spielt immer eine große Rolle. Der junge Kärntner führt eine Marketing-Agentur, spielt aber leidenschaftlich auf der Harmonika und unterhält gerne Leute bei Feiern wie Geburtstagen oder Hochzeiten. Auch Adrian hat sowohl beruflich als auch privat mit Musik zu tun. Er ist Prozessmanager bei einem Logistikunternehmen, hat den kleinsten Harmonikaladen der Welt in Hessen, ist Harmonikalehrer, Unterhaltungsmusiker und legt auch gerne als DJ auf.

Kennengelernt hat sich das musikalische Duo übrigens über die “Quetschn Academy”, einer online Musikschule für die Steirische Harmonika. Anfang 2021 startete eine erfolgreiche Zusammenarbeit, aus der sich bald eine Freundschaft fürs Leben entwickelte. Nicht zuletzt, weil sich die beiden in Sachen Musik vollkommen einig sind. “Mit Musik kann ich Menschen bewegen, begeistern und Freude verbreiten. Musik ist Leidenschaft und einfach das schönste auf dieser Erde“, schwärmt Martin. Dem kann Adrian nur zustimmen: “Musik ist mein Leben, Menschen mit meiner Musik glücklich zu machen. Mit Musik kann man Emotionen und Gefühle ausdrücken, man lernt viele tolle Menschen kennen und kann mit der Musik unvergessliche Momente schaffen, wie zum Beispiel beim 24 Stunden Weltrekordversuch.”