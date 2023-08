Nach erfolgreichem Testlauf Ab 1. Februar: Magistrat Villach verlängert Öffnungszeiten Villach - Magistrat Villach fixiert längere Öffnungszeiten für die Servicebereiche. Mehr als 2.000 Bürger machten sich dies während eines Testlaufs bereits zunutze. von Redaktion 1 Minute Lesezeit (135 Wörter) © Stadt Villach

Im Vorjahr wurden im Magistrat Villach im Rahmen eines Pilotversuchs erstmals sogenannte lange Amtstage angeboten: An Dienstagen konnten Termine nach Vereinbarung bis 19 Uhr wahrgenommen werden. Nun, ein Jahr später, zeigt die Überprüfung des Testlaufs: Das Angebot wurde in einigen Bereichen sehr gut angenommen. Alleine in der Abteilung Bürgerservice wurden dienstags zwischen 16 und 19 Uhr mehr als 2.000 Bürger und Bürgerkontakte gezählt. Auch das Impfservice des Gesundheitsamts und das Kulturangebot im Dinzlschloss wurden gut angenommen.

Längere Öffnungszeiten sehr gut angenommen

„Aus diesem Grund haben wir in Absprache mit der Personalvertretung beschlossen, die längeren Öffnungszeiten im Bürgerservice, für das Impfangebot sowie den Kulturbetrieb im Dinzlschloss dauerhaft anzubieten“, sagt Magistratsdirektor Christoph Herzeg. Auch in allen anderen Abteilungen werden weiterhin dienstags bis 19 Uhr Termine möglich sein, allerdings nur nach Vereinbarung.