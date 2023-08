Arbeiterkammer & Greenpeace fordern "Heute Trend, morgen Müll": Vernichtung neu­wertiger Ware soll verboten werden Kärnten/Österreich - Österreicher tragen rund die Hälfte ihrer Kleidung nur gelegentlich bis gar nicht. Mehr als ein Viertel, das sind mindestens 185 Millionen Kleidungsstücke, liegen sogar fast ungenutzt in österreichischen Kleiderkästen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage von Greenpeace und der Arbeiterkammer Wien. von Alina Gursch 2 Minuten Lesezeit (321 Wörter) © Pexels/Liza Summer

Nach wie vor bestimmen schnelllebige Mode und günstige Preise das Einkaufsverhalten. Doch eine überwältigende Mehrheit wünscht sich politische Maßnahmen, um die negativen Auswirkungen von Fast Fashion zu reduzieren. 91 Prozent der Befragten fordern ein Lieferkettengesetz, 86 Prozent ein Vernichtungsverbot für neuwertige Ware. Greenpeace Österreich und die Arbeiterkammer Wien fordern von der Politik, diese Gesetze zügig umzusetzen. Zudem müssen Alternativangebote, wie Reparatur-, Second-Hand- und Tauschangebote ausgebaut und gefördert werden.

Klimakrise, verschmutzt Flüsse und Meere

“Die Trends von heute landen bereits morgen im Müll. Die Fast Fashion-Industrie heizt die Klimakrise an, verschmutzt Flüsse und Meere und ist für untragbare Arbeitsbedingungen für Millionen von Menschen verantwortlich. In einer klimaverträglichen Welt kaufen wir nicht Wegwerfkleidung, sondern können in vielen Geschäften Second Hand-Kleidung kaufen, Mode ausleihen, tauschen und reparieren. Dafür braucht es die passenden Gesetze”, fordert Lisa Panhuber, Konsumexpertin bei Greenpeace in Österreich.

Nur 17 Prozent shoppten Second Hand

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, dass Österreich von dieser Welt noch weit entfernt ist: Jeder zweite Befragte shoppt regelmäßig bei Fast Fashion Modeketten sowie Online-Shops. Second Hand Kleidung haben hingegen im letzten Jahr nur 17 Prozent der Befragten regelmäßig gekauft. Während für rund 80 Prozent der Preis ein wichtiges Kaufkriterium ist, sind Umwelt- und Sozialstandards nur für rund 40 Prozent kaufentscheidend. Im Vergleich zu einer Befragung von 2019 sind Umweltstandards jedoch wichtiger geworden.

Vernichtungsverbot von neuwertiger Ware

Um die klimaschädlichen und sozialen Auswüchse von Fast Fashion zu reduzieren, fordern Greenpeace und die Arbeiterkammer Wien eine rasche Umsetzung des angekündigten Gesetzes für ein Vernichtungsverbot von neuwertiger Ware. Ein EU-Lieferkettengesetz muss dafür sorgen, dass Unternehmen die Stationen ihrer Lieferkette transparent offenlegen und für Menschenrechtsverletzungen, Gesundheitsschäden oder Umweltschäden in der Produktion haften. Um Konsumenten vor Greenwashing zu schützen, fordern Arbeiterkammer und Greenpeace klare gesetzliche Anforderungen und Kontrollen zu Nachhaltigkeitsversprechen in der Werbung sowie auf den Produkten.