Viel Erfolg! Zwölf Kärntner Athleten bei European Youth Olympic Festival Kärnten - Zwölf Kärntner Athleten stehen für das European Youth Olympic Festival am Start. Ausgetragen werden diese in Italien, Slowenien und Kärnten. In Spittal an der Drau finden die Eishockeyspiele statt. Der Gedanke einer gemeinsamen Olympiabewerbung 2034 wird immer realer.

Wie bereits berichtet, startet am kommenden Samstag das European Youth Olympic Festival in Friaul-Julisch Venetien. Neben den Wettkämpfen in Italien, finden auch Bewerbe in Slowenien und Kärnten statt. So werden die Eishockspiele in Spittal/Drau ausgetragen. Für die europäische Multisportveranstaltung haben sich zwölf Kärntner Athleten aus sechs unterschiedlichen Sportarten qualifiziert. Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wünscht den heimischen Nachwuchssportlern viel Erfolg.

Glückwünsche und neue Kontakte

„Ich gratuliere euch zur Qualifikation und wünsche euch, neben sportlichen Highlights, auch viele positive Eindrücke abseits der Wettkampfstätten. Nutzt die Zeit, um neue Freundschaften zu schließen und euch mit Sportlern aus anderen Ländern und anderen Sportarten auszutauschen – denn die Förderung des länderübergreifenden Austausches ist ein wichtiger Bestandteil der Olympischen Idee“, sagt Kaiser.

Gemeinsame Olympiakandidatur bereits in Planung

Dass die Bewerbe abseits von Italien auch in Slowenien und Kärnten ausgetragen werden ist für den Sportreferenten ein deutliches Zeichen. „Kärnten, Slowenien und Friaul-Julisch Venetien haben bereits viel Erfahrung bei der Austragung von länderübergreifenden Sportveranstaltungen. In dieser Region befinden sich zahlreiche weltcuperprobte Sportstätten. Deshalb ist die Idee einer gemeinsamen Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2034 geboren worden. Mit den Verantwortungsträgern des Österreichischen Olympischen Komitees wurde bereits vor einem Jahr darüber gesprochen. Alle können dieser Idee etwas abgewinnen – es liegt nun an ihnen, vertiefende Gespräche zu führen“, so Kaiser.