Cafe & Bar Melody Von der Bruchbude zum hippen Szene-Café: "Habe viel Herzblut in das Projekt gesteckt!" Villach - Die Villacher haben einen Grund zum Feiern: Die verwahrloste "Wunderbar" ist Geschichte und an ihrer Stelle eröffnet ein hippes, neues Szene-Café! Betreiberin Vesna Stanic, die viel Arbeit in dieses Herzensprojekt gesteckt hat, kann nun seit 17. Jänner endlich ihre Gäste im "Café Melody" willkommen heißen! von Carolina Kucher 2 Minuten Lesezeit (263 Wörter) Werbung Vesna Stanic und ihre fleißigen Helfer, ohne die das Café niemals so schön geworden wäre!

Die ehemalige “Wunderbar” war vielen Villachern schon lange ein Dorn im Auge. Die verwahrloste Bruchbude passte so gar nicht zum Villacher Wohnzimmer-Flair. Glücklicherweise bringt das Jahr 2023 eine Retterin mit sich, die der Lokalität wieder neues Leben eingehaucht hat: Vesna Stanic, die schon einige Erfahrung in der Gastronomie sammeln konnte, hat mit viel Herz und harter Abend eine neue Oase in Villach geschaffen!

Das erwartet euch!

In der Willhelm-Hohenheim-Straße 21 können sich die Villacher nun seit 17. Jänner im neuen Café mit dem klanghaftem Namen “Melody” verwöhnen lassen! Die stilvolle Einrichtung und die sanfte Beleuchtung laden zu einem gemütlichen Café am Nachmittag, aber auch zu ein paar lustigen Cocktailstunden am Abend ein. Ein Billardtisch und eine Dartscheibe sollen für zusätzliche Unterhaltung und Spaß sorgen. Geöffnet hat das “Meldoy” täglich von 12 bis 2 Uhr, also nichts wie hin!

Vor dem Umbau... © ...jetzt, dank Vesna! ©

“Es steckt so viel Liebe in diesem Café”

Betreiberin Vesna Stanic hat sich als Gastronomin bereits einen Namen gemacht: Sie betreibt unter anderem auch das Café X-Treme in Villach und einige Lokale in der Landeshauptstadt. Ihr neues Projekt liegt ihr besonders am Herzen: “Ich hatte wirklich viele fleißige Helfer, ohne die ich es niemals geschafft hätte”, erklärt sie im Interview mit 5 Minuten. “Wir haben wirklich Tag und Nacht gearbeitet und uns gegenseitig emotional unterstützt und ich bin begeistert darüber, was wir geschaffen haben! Es steckt so viel Liebe in diesem Café und ich hoffe, das werden auch unsere Gäste spüren: Im ‘Melody’ soll man sich einfach wohlfühlen und entspannen können”.