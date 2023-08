Am 27. Jänner!

Zum SKI ME UP Gipfeltreffen mit den Kärntner Linien

Goldeck - Mit den Kärntner Linien geht es im Komfortbus zum „Pow(d)erday“, denn das see:PORT Team lädt wieder zum Skitag für SKI ME UP – Gipfeltreffen für UnternehmerInnen am 27. Jänner am Goldeck ein.