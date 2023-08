Mehrere Gewerkschaftsforderungen Betriebsräte be­schließen Antrag auf Streik­freigabe in Privat­krankenanstalten Kärnten - Da es laut der Gewerkschaft weiterhin kein besseres Angebot der Arbeitgeber gibt, beschlossen diese am Mittwoch weitere gewerkschaftliche Maßnahme. Über 90 Prozent der Beschäftigten stimmten einem Streikantrag zu. von Nina Fábián 2 Minuten Lesezeit (318 Wörter) SYMBOLFOTO

Gestern, am 19. Jänner, hielten die Betriebsräte der Privatkrankenanstalten Österreichs eine Konferenz ab, um über weitere gewerkschaftliche Maßnahmen im Rahmen der Kollektivvertragsverhandlungen zu beraten und abzustimmen.

Zustimmung zu 90 Prozent

Dabei wurden die Gewerkschaftsforderungen nach einem Einkommensplus in Höhe von 500 Euro sowie höheren Einstiegslöhnen bestätigt sowie ein Beschluss zur Beantragung einer Streikfreigabe beim Österreichischen Gewerkschaftsbund (ÖGB) gefasst. „Nach mehrstündiger Diskussion und Abwägen der noch zur Verfügung stehenden Optionen haben über 90 Prozent der anwesenden Kollegen für den Antrag gestimmt. Damit ist jetzt klar, wohin die Richtung geht. Über 90 Prozent haben sich für diese Maßnahmen ausgesprochen, was ein klarer Auftrag der Kollegen an uns ist“, sagt vida-Verhandlungsleiter Harald Steer.

“Notwendiger Schritt”

Gewerkschafter Steer betont, dass der beschlossene Streikantrag ein für die Kollegen notwendiger Schritt war, nachdem die KV-Verhandlungen zuletzt ins Stocken geraten waren. „Wir haben vor Weihnachten das letzte Mal ein Angebot von den Arbeitgebern erhalten. Das Angebot liegt bei 175 Euro Mindesteinkommensplus monatlich, was natürlich weit weg von unseren Vorstellungen ist“, so Steer und verweist auf die steigenden Rechnungen für Kredite, Mieten, Energie und Lebensmittel.

Kein besseres Angebot

Aus einer Presseaussendung des ÖGB ist zu entnehmen, dass die Arbeitgeber nicht dazu bereit gewesen waren, den Arbeitnehmern ein besseres Angebot auf den Tisch zu legen. „Damit waren wir gezwungen, über weitere Schritte abzustimmen, was nun passiert ist“, so Steer: „Beim Einstiegslohn haben die Arbeitgeber bereits die Minimalforderung von 2000 Euro brutto angenommen, aber auch für alle weiteren Kollegen muss angesichts weiter rasant steigender Verbraucherpreise das Gehalt deutlich angehoben werden, damit diese weiterhin ein Einkommen zum Auskommen haben.“

“Ernst der Lage nicht erkannt”

„Die Arbeitgebervertreter haben den Ernst der Lage offenbar noch nicht erkannt, von der Lebensrealität der Mitarbeiterin Zeiten der Teuerung gar nicht zu reden“, schließt Steer. Vom Kollektivvertrag Privatkrankenstalten sind österreichweit 10.000 Beschäftigte betroffen.