Pilotprojekt wird ausgeweitet Rat auf Draht: Jetzt werden Jugendliche von Gleich­altrigen beraten Kärnten - Jugendliche beraten Jugendliche: Was als Pilotprojekt im Jahr 2021 begann, wird von Rat auf Draht ab Februar 2023 als regelmäßige Beratungsleistung angeboten. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (317 Wörter) © Porapak Apichodilok/pexels.com

„Die Nachfrage nach diesem Austausch mit Gleichaltrigen ist sehr hoch. Es hat sich gezeigt, dass unser Ansatz, dass es für viele Jugendliche einfacher ist, sich bei gewissen Themen Personen anzuvertrauen, die vielleicht die gleichen Dinge durchmachen oder gerade erst erlebt haben, richtig ist“, erläutert Christine Piriwe, inhaltliche Projektleiterin der Peerberatung und langjährige Beraterin der Notrufnummer 147 von Rat auf Draht. Während der Beratungstermine steht den jugendlichen Beratern natürlich stets eine erfahrene Unterstützung zur Seite.

Erfolgsquote von 89 Prozent

Auch die bisherige Erfolgsquote spreche dafür, liegt sie doch bei 89 Prozent. „Von einer erfolgreichen Beratung sprechen wir dann, wenn eine Person, die zum ersten Mal Kontakt mit uns sucht, die Unterstützung als hilfreich empfindet oder wenn die Person Informationen zu ihrer Anfrage erhalten hat, die ihr vorher noch nicht bekannt oder zugänglich waren“, erklärt Birgit Satke, Leiterin der Notrufnummer 147. Zudem wurde das Pilotprojekt im vergangenen Jahr mit dem österreichischen Jugendpreis in der Kategorie „nationale Jugendarbeit“ ausgezeichnet.

Mehr Termine, mehr Themen

Daher wird die Peerberatung künftig zwei Mal pro Monat angeboten. Die Zahl der jugendlichen Berater wurde dafür von vier auf sieben aufgestockt. Auch das Themenspektrum wird größer: Während in der Pilotphase zu den Themen Sexting, Cyber-Grooming und sexueller Belästigung im Netz beraten wurde, gibt es ab sofort sogenannte Themenchats. „Der erste Chat im Februar wird sich um Liebeskummer und Beziehungen drehen. Generell wird in den Themenchats das behandelt, was Jugendliche aktuell beschäftigt“, so Piriwe. Dafür werden die Gespräche der Anruferauf der Notrufnummer 147 analysiert, aber auch saisonale Aspekte und die Nachrichtenlage einbezogen.

Ab Herbst sogar wöchentliche Chats

Das langfristige Ziel ist, die Peerberatung dauerhaft anbieten zu können, ab Herbst 2023 sind wöchentliche Chats geplant. „Der Bedarf ist definitiv da. Dafür braucht es allerdings finanzielle Unterstützung“, sagt Satke. Das Angebot von Rat auf Draht finanziert sich zum Großteil aus Spenden.