Urteile im Prozess gegen Kärntner Drogen­­ring fielen schneller, als erwartet

Klagenfurt - Seit 12. Jänner 2023 läuft ein Drogen-Großprozess am Landesgericht in Klagenfurt. Sechs Mitglieder einer kriminellen Vereinigung sollen über ein Dentallabor Suchtgift in Umlauf gebracht haben. Schneller als erwartet, wurden nun die sechs Urteile in dem Fall verkündet.

