Ehrenbürger Feierlicher Festakt: Graz hat neun neue Bürger Graz - Im Rahmen einer feierlichen Festsitzung des Gemeinderates wurde am 19. Jänner 2023 an neun Persönlichkeiten der Bürgerbrief verliehen. Sie alle haben durch Ihr persönliches Engagement und Ihren persönlichen Einsatz ein Zeichen gesetzt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (216 Wörter) © Stadt Graz/Fischer

Am19. Jänner 2023 haben sich viele Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung im Gemeinderatssaal versammelt, um neun Persönlichkeiten zu ehren, denen im Rahmen eines feierlichen Festaktes der Bürgerbrief der Stadt verliehen wurde. „Wir leben in einer nicht einfachen Zeit, die von Krisen geprägt ist. Besonnenheit, Solidarität und Einsatz für die Mitmenschen sind deshalb notwendiger denn je. Menschen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken, anderen Mut machen und Sicherheit geben, ist das Gebot der Stunde”, betonte Bürgermeisterin Elke Kahr (KPÖ) in ihrer Begrüßungsrede.

Engagierte Grazer

„Erst der persönliche Einsatz einzelner macht unsere Stadt zu einem Ort, auf den wir stolz sein können.” Und an die Neo-Bürger gewandt: „Sie alle haben durch Ihr persönliches Engagement und Ihren persönlichen Einsatz ein Zeichen gesetzt und sind zum Vorbild geworden. Es freut mich deshalb umso mehr, Sie für Ihre besonderen Verdienste mit dem Bürgerbrief der Landeshauptstadt Graz auszeichnen zu dürfen!” Ihnen allen sei aber bewusst, dass es viele äußerst engagierte Bewohner der Stadt gebe, denen diese Auszeichnung nicht zuteil werden würde, weil sie nicht so sichtbar seien – für Schmidlechner-Lienhart eine umso größere Verpflichtung, sich auch in Zukunft für das Wohl der Bevölkerung einzusetzen.