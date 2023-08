Daumen drücken! Rotjacken gastieren bei den Pioneers Vor­arlberg Klagenfurt - Nachdem sich der EC-KAC mit zuletzt vier Niederlagen in Folge in eine sehr schwierige Ausgangslage im Kampf um eine Platzierung unter den Top-Sechs der win2day ICE Hockey League gebracht hat, stehen für den Rekordmeister am Wochenende zwei Auswärtsspiele am Programm. Im ersten davon treten die Rotjacken am Freitag bei den Pioneers Vorarlberg an. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. von Tanja Janschitz 2 Minuten Lesezeit (280 Wörter) [email protected]

Der EC-KAC sieht sich aktuell mit seiner längsten Niederlagenserie der laufenden Spielzeit konfrontiert, das 1:3 gegen Fehérvár AV19 auf eigenem Eis am Dienstag war der bereits vierte Verlust in Folge. Die Klagenfurter liegen damit auf dem siebten Tabellenplatz, obwohl in absoluten Zahlen aktuell nur ein Zähler auf den Sechsten aus Wien fehlt, wurde der mögliche Weg zur vorzeitigen Playoff-Qualifikation durch die Niederlagen der vergangenen Runden ein sehr beschwerlicher. Nun steht ein Auswärtsspiel bei den Pioneers Vorarlberg an.

KAC: “Müssen in jedem Fall bereit sein”

Die Vorarlberger zieren seit geraumer Zeit das Ende des ICE-Rankings, für sie stehen nach 36 absolvierten Partien 30 Zähler zu Buche. In den vergangenen Wochen performte der Liganeuling jedoch recht erfolgreich, zum erst zweiten Mal in der laufenden Spielzeit verbuchte man drei Siege in fünf aufeinanderfolgenden Begegnungen. “Die Pioneers haben sich in der zweiten Saisonhälfte stark gesteigert und sind eine gefährliche Mannschaft. Sie spielen vielleicht nicht das aktivste oder druckvollste Eishockey, aber bei Scheibengewinnen schalten sie schnell um und spielen gute Konter, was wir auch im letzten Spiel gegen sie leidvoll erfahren mussten. Wir müssen in jedem Fall bereit sein, denn wenn wir so auftreten, wie in den vergangenen Partien, dann können wir gegen jeden Gegner in dieser Liga verlieren”, erklärt KAC-Verteidiger David Maier.

Personelle Situation bei den Rotjacken

Dem EC-KAC stehen in diesem Auswärtsspiel voraussichtlich die gleichen 20 Akteure zur Verfügung wie in der Heimpartie gegen Fehérvár AV19 am Dienstag. Fraglich ist der Einsatz von Mike Zalewski, der aus persönlichen Gründen am Donnerstag nicht mit der Mannschaft in Richtung Vorarlberg aufgebrochen ist, sondern voraussichtlich am Freitag nachreisen wird.