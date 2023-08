Geringere Nachfrage Ab Februar: Impfstraßen immer Dienstag & Freitag geöffnet Steiermark - Die 13 steirischen Impfstraßen sind ab Februar 2023 an Dienstagen und Freitagen geöffnet. Neben den Impfstraßen bieten natürlich viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte die gratis Corona-Schutzimpfung an. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (207 Wörter) © Land Steiermark/Jesse Streibl

Bereits im Dezember hat sich abzuzeichnen begonnen, dass zur Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung das Impfstraßen-Angebot im derzeitigen Umfang nicht mehr benötigt wird. Auch nach dem Jahreswechsel ist weiter eine geringere Nachfrage der Bevölkerung als noch Herbst des Vorjahres zu beobachten. Zugleich sind die Bundesländer vom zuständigen Ministerium nach wie vor angehalten, die im Auftrag des Bundes etablierten Strukturen zur Bevölkerungsimpfung weiter aufrecht zu erhalten.

Wenig Frequenz am Donnerstag

„Es hat sich gezeigt, dass die Donnerstage im Vergleich zu den übrigen Öffnungstagen der Impfstraßen auf das geringste Interesse bei der Bevölkerung stoßen. Daher entfällt ab Februar die Donnerstags-Öffnung. So können wir Kosten senken und gleichzeitig der Bevölkerung weiterhin an 13 Standorten ein niederschwelliges Angebot zur Verfügung stellen“, so Gerald Lichtenegger, der Leiter des Corona-Pandemiemanagements. Er ergänzt: „Durch diese Maßnahme können monatlich rund 300.000 Euro an Betriebskosten eingespart werden.“

Dienstags und Freitags geöffnet

Das Land Steiermark wird den Steirern somit weiterhin die Corona-Schutzimpfung anbieten. Ab Februar haben die 13 Impfstraßen des Landes jeden Dienstag von 8 bis 18 Uhr und jeden Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet. Neben den Impfstraßen bieten natürlich viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte die gratis Corona-Schutzimpfung an.