Von Villach nach Friaul Paar lieferte sich filmreife Verfolgungs­jagd mit der Polizei Villach & Friaul - Ein tschechisches Paar stahl am Dienstagabend einen Lieferwagen in Villach, fuhr damit über die italienische Grenze und lieferte sich dort eine filmreife Verfolgungsjagd mit der Polizei.

Wie italienische Medien berichten, stahl ein tschechisches Paar am Dienstagabend einen Lieferwagen in Villach und fuhr damit über die italienische Grenze. Dort dürfte ihnen irgendwann der Sprit ausgegangen sein, denn an einer Tankstelle in Campiolo in der Region Friaul-Julisch Venetien hielten die beiden schließlich zum Tanken, wo sie die nächste Straftat begingen. Denn statt zu bezahlen, fuhr das Paar einfach davon.

Vergessener Tankdeckel wurde zum entscheidenden Hinweis

Das rief eine Streife der Verkehrspolizei auf den Plan. Die Beamten entdeckten rasch, dass die Tschechen in ihrer Eile vergessen hatten, den Tankdeckel wieder zu montieren. Sie zu finden, war daraufhin ein leichtes. Doch statt den Anweisungen der Beamten Folge zu leisten, trat der Lenker aufs Gas und lieferte sich eine wilde Verfolgungsjagd mit der Polizei. Diese endete schließlich an einem Rastplatz an der Autobahn A23.

Sprangen aus fahrendem Lieferwagen

Das Paar fuhr geradewegs auf den Parkplatz und sprang aus dem noch fahrenden Fahrzeug, welches kurz darauf mit einem geparkten LKW zusammenstieß. Zu Fuß wurden sie letztlich von einer Polizeistreife festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass der Lenker keinen Führerschein hatte, dafür aber einen viermal höheren Blutalkoholspiegel, als erlaubt. Sie werden nun wegen Hehlerei, schwerem Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Alkohol am Steuer angezeigt.