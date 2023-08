Bereit fürs Spiel Graz99ers gegen VSV: "Vierte Niederlage in Serie verhindern" Villach/Graz - Die Graz99ers treffen am morgigen Freitag auswärts auf den EC VSV. Und die Grazer wollen dabei die vierte Niederlage in Serie verhindern. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (147 Wörter) © VSV / Krammer

Die Grazer mussten in den letzten drei Auswärtsspielen ebenso viele Niederlagen einstecken. Der 4:5 Niederlage nach Verlängerung in Vorarlberg folgten weitere Pleiten gegen Wien (2:5) und Bozen (0:3). Zuletzt kam dann auch noch der Verletzungsteufel hinzu und mit Andrew Yogan und Niklas Olausson fielen zwei Cracks der ersten Linie aus. Zumindest Amadeus Egger und Kevin Pesendorfer werden ins Line-up zurückkehren. Ansonsten dürfte das Line-up gleich aussehen wie zuletzt in Bozen.

“Mental bereits sein”

“Wir haben unser Spiel sehr wohl verbessert, das hat man bei den letzten drei Heimspielen gesehen. Es gibt aber immer wieder Einbrüche und diese müssen wir versuchen zu verhindern. Wir wissen, dass wir die Qualität haben und wie wir auftreten sollen und müssen. Jetzt müssen wir mental bereit sein”, meint Stürmer Clemens Krainz vor der Partie gegen Villach.