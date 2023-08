Vernissage Weit über Kärntens Grenzen bekannt: Max Gangl-Aus­stellung eröffnet Klagenfurt - Im Beisein von Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) wurde am Donnerstag, dem 19. Jänner 2023, die neue Ausstellung von Max Gangl in der Tomas Art Ist Galerie in Klagenfurt eröffnet. Zu sehen sind Skulpturen wie Bilder des über Kärntens Grenzen hinaus bekannten Gailtaler Künstlers von Tanja Janschitz 1 Minute Lesezeit (103 Wörter) © LPD Kärnten/Helge Bauer

“Als Kunstschaffender sieht sich Max Gangl als jemand, der verwirklichen kann, was für andere unsichtbar, für ihn aber im Inneren schon sichtbar ist. Sei es in der Bearbeitung tonnenschwerer Marmorblöcke oder in – zum Teil ebenfalls sehr großformatigen – Malereien”, sagte Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) im Zuge der Vernissage. Gangl lebt und arbeitet in Kärnten, Wien, Slowenien, Kroatien, der Toskana, in der Schweiz, Berlin, Großbritannien, Spanien, der Provence und New York. Er wurde 1946 in Mauthen geboren, studierte an der Hochschule für angewandte Kunst und wurde im Laufe der Zeit im In- und Ausland mit zahlreichen Preisen gewürdigt.