"Warm a Soul" Spendenaktion: 1.000 Euro und Winterjacken für den guten Zweck Graz - Der Murpark sammelte in Kooperation mit Caritas Österreich und LOOP 170 warme Winterjacken. Unter dem Motto „Warm a Soul“ hilft Murpark Obdachlosen und bedürftigen Mitmenschen durch den Winter. Außerdem konnten für die Aktion „Steirer helfen Steirern“ 1.000 Euro für karitative Zwecke gespendet werden. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (124 Wörter) Steirer helfen Steirern, Scheckübergabem, Murpark, Kleine Zeitung, 17.2.2023 © Benjamin Gasser

Für viele Menschen ist die Weihnachtszeit nicht nur ein Anlass, ihre Liebsten zu beschenken, sondern auch für wohltätige Zwecke zu spenden. Die Agentur LOOP rief die Initiative „Warm a Soul“ ins Leben, um so gemeinsam mit MURPARK und der Caritas in der Weihnachtszeit im MURPARK Jacken und Mäntel zu sammeln, die an Obdachlose und Bedürftige gespendet werden. So konnten im Jänner 170 Kleidungsstücke an die Caritas Österreich übergegeben werden.

Betrag verdoppelt

„Wir bedanken uns ganz herzlich bei unseren Kunden für die freiwilligen Spenden beim kostenlosen Einpackservice in der Weihnachtszeit. MURPARK verdoppelt den gesammelten Betrag auf 1.000 Euro und wir freuen uns sehr dadurch die Aktion Steirer helfen Steirern unterstützen zu können“, so Edith Münzer, Center-Managerin.