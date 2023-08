Ab 1. März Das Landes­verwaltungsgericht hat eine neue Präsidentin Graz - Verena Ennemoser ging unter insgesamt fünf potentielle Kandidaten als Erstgereihte hervor. Die Findungskommission hat sich einstimmig auf diesen Vorschlag geeinigt. von Nina Fábián 1 Minute Lesezeit (96 Wörter) © Lex Carelly

Am 18. Jänner fand das Hearing für das Amt des Präsidenten des Landesverwaltungsgerichts statt, aus dem Verena Ennemoser unter insgesamt fünf Kandidatinnen und Kandidaten als Erstgereihte hervorging. Die Findungskommission, bestehend aus den sieben hochkarätigen Experten hat sich einstimmig auf diesen Vorschlag geeinigt. Die Landesregierung wird dieser Empfehlung folgen und Ennemoser in der Regierungssitzung am Donnerstag der nächsten Woche zur neuen Präsidentin des Landesverwaltungsgerichts ernennen. Die 56-jährige Grazerin wird ihren Dienst am 1. März 2023 antreten und folgt damit Gerhard Gödl nach, der Ende des Jahres 2022 in Pension gegangen ist.